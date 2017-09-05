Владимир Путин запустил одно из крупнейших в России месторождений золота

В Магаданской области состоялся горячий пуск Наталки – крупнейшего в России и 15-го в мире золоторудного месторождения

Церемония запуска прошла на стенде «Полюса» в режиме телемоста в рамках Восточного экономического форума Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС

5 сентября президент Владимир Путин дал старт разработке одного из крупнейших месторождений золота в России – Наталкинского в Магаданской области. Церемония запуска прошла на стенде «Полюса» в режиме телемоста в рамках Восточного экономического форума.

Наталкинское месторождение долгое время считалось крупнейшим в России, но три года назад выяснилось, что запасов в нем меньше, чем предполагалось. Месторождение было открыто в 1942 г. В 1945 г. на нем началась подземная добыча золота. Добыча была небольшой, но о настоящих запасах Наталки ходили легенды. В 2003 г., когда государство продавало 38% владельца лицензии – «Рудника им. Матросова», участники взвинтили цену в 13 раз до 1 млрд руб. Победителем в торгах вышла структура «Норильского никеля» - тогда компания только собирала активы, которые позже стали компанией «Полюс золото» (сейчас переименована в «Полюс»). Спустя несколько лет «Полюс» консолидировал «Рудник им. Матросова». А в 2007 г. Госкомиссия по запасам при Роснедрах утвердила новые запасы месторождения – 31,6 млн унций. И Наталка стала крупнейшей в России, отодвинув на второй план Сухой Лог в Иркутской области с его 26 млн унций (на тот момент, после доразведки – 58 млн унций) и Олимпиаду в Красноярском крае (30 млн унций).

Но осенью 2014 г. Poluys Gold (головная компания «Полюса») отложила запуск Наталки. Компания заподозрила неладное, когда переработка первых 10 млн т руды не принесла ей ожидаемых 500 000 унций золота. Polyus Gold перенесла запуск обогатительного комбината, а затем остановила проект и заказала аудит Наталки. Причиной проблем оказалась некорректная информация, которая легла в основу подготовленной в 2011 г. модели разработки месторождения. Около 60% данных составляли результаты анализа проб советской эпохи начиная с 1945 г., объяснила компания. Анализ этих данных выявил «систематическую погрешность в сторону завышения содержаний».

В 2015 г. запасы были пересчитаны и подготовлена новая модель освоения месторождения. Доказанные и вероятные запасы Наталкинского месторождения по JORC на 31 декабря 2014 г. были 16,2 млн унций золота, ресурсы - 36,8 млн унций. Прежде запасы оценивались в 31,6 млн унций, ресурсы - в 59,7 млн.

«Полюс» возобновил работу на месторождении в январе 2017 г. Общие инвестиции «Полюса» в разработку месторождения составили $2 млрд – с 2011 по 2016 г. До 2020 г., пишут аналитики «ВТБ капитала», будет инвестировано еще $503 млн.

Золотоизвлекательную фабрику на Наталкинском месторождении к 2019 г. планируется вывести на полную мощность – 10,1 млн т руды (до пересмотра плана освоения ожидалось, что перерабатывать нужно будет 40 млн т в год). «Полюс» собирается производить на Наталке 420 000–470 000 унций золота в год. Это обеспечит 15–20% всего производства золота компанией в 2019 г., пишут аналитики «Сбербанка CIB». По данным отчета компании о производственных результатах за полугодие, за шесть месяцев 2017 г. «Полюс» произвел 938 000 унций золота.

Учитывая, что основная тенденция золотодобывающей отрасли сегодня — это недостаток новых проектов, отчего особенно остро страдают крупные компании, запуск Наталкинского месторождения важное событие для «Полюса». Кроме того, компания владеет и лицензией на разработку Сухого Лога в Иркутской области. Запасы месторождения оцениваются в 97 млн унций золота и 54,3 млн серебра, ресурсы – 35,8 млн унций золота. Добывать «Полюс» планирует 1,6–1,7 млн унций золота в год. Добыча на месторождении начнется в 2025 г., писал «ВТБ капитал» в обзоре к IPO «Полюса». Инвестиции в разработку месторождения оцениваются в $2–2,5 млрд. «Несмотря на неудачу с подтверждением первоначальных данных о запасах и опасения, что ввод рудника затянется, отношение инвесторов к крупным проектам «Полюса» значительно улучшилось», - уверен аналитик АКРА Максим Худалов. Этому способствуют новости о плановых объемах добычи на Наталке и в Сухом Логе, а также повышение прогнозных цен на золото, поясняет он.