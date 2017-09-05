Кнопка для Путина: какие проекты президент запустит на Восточном форуме

Владимир Путин даст старт нескольким проектам на Восточном экономическом форуме Станислав Красильников/ТАСС

На Восточном экономическом форуме второй день репетируют дистанционный запуск пяти производственных проектов. Предполагается, что каждому из них даст старт президент Владимир Путин.

Четыре предприятия планируется запустить одномоментно – это новый завод по производству пиломатериалов RFP Group, Тарынский ГОК «Высочайшего», центр обработки алмазов индийской KGK и завод глубокой переработки сои депутата Законодательного собрания Амурской области Александра Сарапкина.

Отдельно Путин планирует запустить Наталкинское месторождение золота, 15-е по величине в мире и крупнейшее на Дальнем Востоке. Его запуск по телемосту планируется на стенде «Полюса».

Больше часа в павильонах уже готовятся к визиту Путина, там работает ФСО и на стендах почти никого не осталось. Уже прошли саперы и кинологи с собаками, рассказывает человек, находящийся в оцепленной зоне.

По плану Путин посетит павильон, где представлены проекты созданных на Дальнем Востоке территорий опережающего развития, пообщается с сотрудниками новых предприятий по видеосвязи и нажмет символическую кнопку пуска производств.

Екатерина Дербилова / Ведомости Подготовка к телемосту, во время которого состоится одновременный запуск четырех дальневосточных предприятий: деревообрабатывающего, маслоэкстракционного завода по переработке сои, производства по огранке алмазов и Тарынского ГОКа (GV Gold)

Наталка наконец заработает

Наталкинское месторождение в Магаданской области – один из давних проектов «Полюса». Акции компании – владельца лицензии «Полюс» начал скупать еще в 2003 г. Производство на Наталке будет 420 000–470 000 унций золота в год. Это обеспечит «Полюсу» 15–20% всего производства золота в 2019 г. Сейчас «Полюс» – первый в России, в 2016 г. он произвел 1,9 млн унций золота.

Пиломатериалы вместо кругляка

В Амурске Хабаровского края RFP Group (принадлежит Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и РКИФу) откроет завод по производству пиломатериалов. Завод будет производить 250 000 т продукции.

Это второй этап масштабного проекта RFP Group Дальневосточного центра глубокой переработки древесины. В 2013 г. компания запустила завод по производству шпона, теперь начнет производить пиломатериалы. Общие инвестиции в проект – 12 млрд руб., половину из них предоставляет ВЭБ, остальное – собственные средства RFP Group. Два завода обошлись в 10 млрд руб. сообщила компания. Еще 2 млрд руб. будут вложены до конца 2019 г., сообщил представитель. Средства пойдут на строительство третьего завода, где будут производиться пеллеты – биотопливо из древесных отходов. «Таким образом, наше производство станет полностью безотходным», – приводятся в сообщении слова президента RFP Group Константина Лашкевича. После запуска всех трех заводов 1 млн кубометров леса будет экспортироваться в виде продукции глубокой переработки, говорит председатель совета директоров RFP Group Сергей Братухин. По его словам, следующий шаг в развитии проекта – строительство ЦБК, но его можно построить, только используя механизм частно-государственного партнерства – инфраструктурные ограничения в регионе делают такой проект экономически непривлекательным.

Новое золото Якутии

GV Gold («Высочайший») запустит первую очередь Тарынского горнообогатительного комбината (ГОК) в Оймяконском районе Якутии. На комбинате будет перерабатываться руда месторождения Дражное. Мощность первой очереди – 700 000 т руды, из которых будет произведено 87 000 унций золота. ГОК был построен в рекордные сроки, за два года, отмечал ранее гендиректор компании Герман Пихоя. По данным Минвостокразвития, общие инвестиции в проект – 9,8 млрд руб., в том числе 978 млн руб. – господдержка. GV Gold рассматривает Тарынский ГОК как стартовую площадку для освоения близлежащих участков: Центральная, Тарынского рудного поля. Общие запасы проекта – 1,1 млн унций. Впрочем, писал «Интерфакс», решение о запуске второй очереди ГОКа (на 2,1 млн т руды) будет принято после доразведки.

Индийские бриллианты из Владивостока

Год назад на Восточном форуме «Алроса» открыла в Свободном порту Владивостока Евразийский алмазный центр. Это комплекс ограночных предприятий, инфраструктурных объектов, выставочных залов и офисов, который позволит ускорить совершение сделок купли-продажи алмазов и бриллиантов. На первом этапе продажи через Евразийский алмазный центр составят $7 млн, но в перспективе могут достичь $14–16 млн, рассказал вице-президент «Алросы» Юрий Окоемов.

Первым инвестором стала индийская KGK Diamonds, одна из старейших гранильных компаний (основана в 1905 г.). В производство бриллиантов во Владивостоке она вложила 496,6 млн руб. Ежегодно гранильное производство будет обрабатывать до 9000 карат алмазов «Алросы», сообщало Минвостокразвития. «Там довольно сложная программа обучения персонала. Сначала будет много их работников, но они будут обучать и пропорцию менять в нашу пользу», – цитировал «Интерфакс» вице-премьера, полномочного представителя президента по Дальнему Востоку Юрия Трутнева.

Амурская соя для Сибири и Урала

Амурский маслоэкстракционный завод по глубокой переработке сои построен на территории опережающего развития (ТОР) «Белогорск». Инвестиции в первую очередь проекта, по данным Минвостокразвития, превысили 1,5 млрд руб.

В начале августа завод перерабатывающей мощностью 165 000 т сои в год получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас здесь, по данным министерства, производятся в режиме опытно-промышленной эксплуатации соевый пищевой и кормовой шрот и масло. Их основные потребители – компании на Урале и в Западно-Сибирском регионе, а также Китай, процитирован в сообщении Минвостокразвития гендиректор завода Василий Галицин. Также на предприятии установлена линия по производству лецитина и других продуктов глубокой переработки сои, сказано в презентации проекта на сайте ТОР «Белогорск».

Завод на паритетных началах принадлежит депутату Законодательного собрания Амурской области единороссу Александру Сарапкину и его партнеру Евгению Воронову, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

До сих пор крупнейшим производителем соевого масла и соевого шрота на Дальнем Востоке являлся Уссурийский масложировой комбинат «Приморская соя» группы «Русагро» Вадима Мошковича, по собственным данным. Предприятие годовой мощностью до 150 000 т сои в год агрохолдинг купил осенью 2015 г.