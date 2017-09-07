Греф призвал не задушить криптовалюту в «объятиях регулирования»

Предправления Сбербанка России Герман Греф в ходе Восточного экономического форума призвал к мягкому регулированию криптовалюты и использованию технологии блокчейн. «Нужно очень аккуратно регулировать, чтобы не задушить в объятиях регулирования эту чрезвычайно перспективную технологию», - приводит его словам ТАСС.

Греф призвал воздержаться от «резких движений», чтобы «ни в коем случае не создать новых пузырей, которые могут скомпрометировать выдающуюся технологию, которая даст большой вклад в будущее», - добавил глава Сбербанка. Он поддержал позицию финансовых властей по этому вопросу.

Всплеск интереса к криптовалютам Греф объяснил недоверием к фиатным или необеспеченным валютам. «Это нужно оценивать как знак времени и как то, что проигнорировать уже нельзя», - сказал он.

Концепция законопроекта об обороте криптовалют будет подготовлена осенью, сообщал ранее руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В ее разработке участвуют Минфини Банк России. Минфин предлагает квалифицировать криптовалюту как финансовый актив и разрешить торговать ею на бирже только квалифицированным инвесторам, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев. Сейчас оборот криптовалют в России никак не регулируется.