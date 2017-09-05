Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Золотая криптолихорадка
Инвесторов и обывателей охватила золотая криптолихорадка
Выпускаемые компаниями на ICO токены дорожают в десятки раз, но и риски очень высоки
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ICO привлекли внимание и инвестиции благодаря идее, что любые технологические системы можно будет сделать более дешевыми, гибкими и безопасными с помощью технологии блокчейн
ROSLAN RAHMAN / AFP PHOTO
Первичное размещение криптовалют (ICO – initial coin offering) стало новейшей манией на финансовых рынках. По данным CoinDesk, с помощью ICO в этом году уже привлечено примерно $1,5 млрд – в 2016 г. было всего $256 млн. В тех случаях, когда стоимость размещенных в этом году токенов, или цифровых монет, выросла, они показали рост в среднем в 28 раз, согласно Smith & Crown.
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