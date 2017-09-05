Рынки
Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Золотая криптолихорадка

Инвесторов и обывателей охватила золотая криптолихорадка

Выпускаемые компаниями на ICO токены дорожают в десятки раз, но и риски очень высоки

Первичное размещение криптовалют (ICO – initial coin offering) стало новейшей манией на финансовых рынках. По данным CoinDesk, с помощью ICO в этом году уже привлечено примерно $1,5 млрд – в 2016 г. было всего $256 млн. В тех случаях, когда стоимость размещенных в этом году токенов, или цифровых монет, выросла, они показали рост в среднем в 28 раз, согласно Smith & Crown.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике