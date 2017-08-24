Bloomberg: в 2017 году мошенники украли десятую часть средств, инвестированных в ICO

В 2017 г. мошенники украли $225 млн у людей, которые пользуются блокчейном криптовалюты Ethereum. Об этом пишет сегодня Bloomberg со ссылкой на отчет компании Chainalysis, которая анализирует блокчейн-транзакции. Ethereum — вторая по популярности криптовалюта после биткоина.

ICO — это особый вид сбора средств компанией с использованием криптовалют, напоминающий размещение ценных бумаг на бирже. В обмен на биткоины или Ethereum вкладчики получают от компании токены — криптовалюту, которую можно обменять на продукт компании, проводящей ICO.

В этом году инвесторы вложили $1,6 млрд в ICO на блокчейне Ethereum, $150 млн из них достались мошенникам, гласит отчет Chainalysis. Жертвами стали больше 3000 человек. В среднем каждый потерял $7500. Если вы инвестируете в ICO, то в одном случае из десяти у вас украдут деньги, пишет Bloomberg.

В частности, мошенники использовали схему фишинга. Они создавали сайты, которые якобы продают токены (электронные акции компаний), а на самом деле воруют данные людей, у которых есть криптовалюта. Такие сайты всего на одну или две буквы в названии отличаются от настоящих.

Кроме того, воры рассылают информацию об ICO реальных компаний по электронной почте и в мессенджерах, заменяя данные настоящих владельцев адресами своих электронных кошельков.