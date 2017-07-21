Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Карманники растворились в эфире
У трех блокчейн-стартапов украли $34 млн из-за уязвимости кошелька Ethereum
Это второй по величине инцидент, после первого Ethereum раскололся надвое
- Павел Кантышев
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Создатель Ethereum Виталик Бутерин против того, чтобы возвращать средства, украденные мошенниками
Евгений Разумный / Ведомости
В среду злоумышленники вывели около 153 000 единиц криптовалюты эфириум ($34 млн по вчерашнему курсу $227,18 за один эфир) у трех компаний, бизнес которых ведется с использованием технологии блокчейна. Компании держали деньги в специальном кошельке для эфириума под названием Parity, и для вывода денег злоумышленники воспользовались его уязвимостью. Программный код позволял переопределить владельца кошелька. После того как злоумышленники получили над ним контроль, им осталось лишь перевести деньги. Производитель Parity признал проблему и выпустил обновление программы.
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