Новак сообщил о разработке 5-10-летних тарифов для Дальнего Востока

Правительство России проработает многолетние тарифы инфраструктурных компаний для регионов Дальнего Востока, заявил министр энергетики Александр Новак в ходе Восточного экономического форума. Речь идет, в частности, о тарифах на электроэнергию и железнодорожные перевозки, передает Прайм.

Накануне вопрос необходимости долгосрочного тарифа обсуждался на заседании президиума Госсовета под руководством президента России Владимира Путина. «Мы категорически поддерживаем это, и дано соответствующее поручение рассмотреть вопрос о том, чтобы тариф устанавливался не на один год, а на среднесрочную перспективу – от 5 до 10 лет», - сказал Новак, отвечая на вопрос предправления «Роснано» Анатолия Чубайса.

Позже Новак уточнил в беседе с журналистами, что поручение Госсовета по проработке многолетних тарифов касалось только Дальнего Востока, но всех тарифов инфраструктурных компаний. «Вообще, конечно, мы бы хотели для всей России, но поставили этот вопрос для Дальнего Востока вчера в рамках Госсовета. Речь шла о тарифах железнодорожных, о тарифах на электроэнергию, передачу электроэнергии, то есть о тарифах инфраструктурных компаний, которые регулируются государством», - пояснил министр.