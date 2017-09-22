У развитых стран возвращается аппетит к нефти

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Энергетический сектор все еще адаптируется к тому, что нефть больше не стоит $100 Максим Стулов / Ведомости

Десятилетние усилия снизить потребление нефти в развитых странах могут пойти насмарку. Низкие цены на топливо увеличивают спрос на него, а потребители снова выбирают более крупные и мощные автомобили.

Спрос на нефть в странах ОЭСР достиг пика в 50,4 млн барр. в день в 2005 г., по данным Международного энергетического агентства (МЭА). Затем из-за высоких цен он снизился почти на 10% к 2014 г. Но потом начался обвал цен – со $115 до примерно $55 к настоящему моменту, и спрос в этих странах стал ежегодно расти примерно на 400 000 баррелей в день. По прогнозам МЭА, в 2018 г. он достигнет 47,4 млн баррелей в день. Если тренд продолжится, то снижение потребления нефти странами ОЭСР на 62% с 2008 г. будет нивелировано уже к концу 2018 г. И это несмотря на попытки правительств повысить топливную эффективность транспорта, бороться с загрязнением и снизить зависимость от импорта нефти.

Неожиданно высокое потребление нефти в развитых странах, учитывая его рост и в развивающихся, создает неопределенность относительно того, когда мировой спрос достигнет пика. Некоторые компании, включая Royal Dutch Shell, предупреждали, что это может произойти в 2020-е гг. Но «период низких цен, несомненно, замедлил переход на возобновляемую энергетику», возражает Джюнейт Казокоглу из консалтинговой фирмы FGE.

Хотя спрос на нефть рос одновременно с ускорением экономики в Северной Америке и Европе, снижение цен сыграло главную роль в изменении поведения потребителей, уверен аналитик Barclays Майкл Коэн. По его словам, наблюдавшееся несколько лет улучшение средней топливной экономичности автомобилей почти прекратилось. «Хотя и не все водители покупают кроссоверы и внедорожники, но они точно не выбирают суперэкономичные автомобили, которым могли бы отдать предпочтение при ценах на нефть выше $100», – говорит Коэн.

Рост популярности таких электромобилей и гибридов, как Tesla Model X и Toyota Prius, заставил СМИ рассуждать о том, как этот тренд ударит по спросу на горючее топливо. Но многие аналитики говорят, что эти рассуждения оторваны от реальности. Согласно FGE в первом полугодии 2017 г. на каждый новый электромобиль на дорогах США пришлось 60 новых кроссоверов и внедорожников. В Китае это соотношение составляет 1 к 30, а в Европе – 1 к 25.

Бывший гендиректор BP Тони Хейворд восемь лет назад прогнозировал, что спрос на бензин в США никогда уже не достигнет уровня 2008 г., когда цены на нефть подскочили почти до $150. Спрос после этого резко упал, чему способствовала и рецессия, но в августе 2017 г. потребление бензина установило новый рекорд – 9,9 млн барр. в день, по оценкам минэнерго США.

Сланцевый бум в США, вызвавший обвал цен на нефть, угрожал привести к их снижению в начале 2017 г. Но с тех пор стоимость Brent стабилизировалась выше $50, WTI торгуется у этой отметки. Многие аналитики связывают это с ростом потребления. Некоторые защитники окружающей среды утверждают, что правительства должны были воспользоваться периодом низких цен на нефть, чтобы повысить акцизы на топливо. Но другие считают восстановление спроса временным. По мнению Чарли Кроника из Greenpeace, стремление Китая и Индии запретить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями будет более эффективным способом переломить ситуацию в пользу электромобилей, чем политика любой из западных стран.

Энергетический сектор все еще адаптируется к тому, что нефть больше не стоит $100. Но некоторые аналитики призывают инвесторов не игнорировать рост спроса в ОЭСР и его последствия, включая потребность в дополнительном предложении. «Проблема нефтяного рынка в том, что его участники, по-видимому, ставят на возможное ослабление спроса в следующем десятилетии, игнорируя сегодняшнюю реальность. Инвесторы зациклены на пока не свершившейся энергетической революции», – утверждают специалисты Energy Aspects.

Перевел Алексей Невельский