Легковые автомобили

Электромобили не скоро смогут заменить обычные автомобили

Их продажи сильно зависят от субсидий, а стоимость аккумуляторов еще слишком высока

Электромобили уже не являются ужасными, чересчур дорогими и непрактичными и постепенно становятся популярнее. В конце июля Tesla должна начать поставки своего первого бюджетного электромобиля Model 3, а Volvo на прошлой неделе объявила о планах полностью перейти на автомобили с электродвигателем с 2019 г. Но продажи электромобилей пока сильно зависят от государственных субсидий.

Чтобы электромобили могли заменить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, их аккумуляторы должны становиться дешевле. С 2010 г. их стоимость снизилась почти в четыре раза, согласно Bloomberg New Energy Finance. Тем не менее аккумулятор мощностью 75 кВт ч, позволяющий проехать 400 км без подзарядки, стоит около $20 000. Поэтому, чтобы увеличить продажи электромобилей, правительства предлагают субсидии. В США налоговые льготы достигают $7500 за каждый из первых 200 000 электрических или гибридных автомобилей, продаваемых автопроизводителем.

Отмена субсидий немедленно отражается на спросе. После того как Гонконг в апреле отменил налоговые льготы размером около $55 000 на покупку электромобилей, там за месяц не было зарегистрировано ни одного нового электромобиля Tesla. В штате Джорджия продажи электромобилей упали на 80% через месяц после отмены налоговых льгот в $5000.

У Tesla наверняка останется достаточно много лояльных состоятельных клиентов после того, как она израсходует свои субсидии. Но электромобили в целом может постичь судьба гибридных автомобилей. После прекращения льгот их продажи продолжили расти и на пике достигли 487 000 в 2013 г., или 3,1% авторынка США. Тогда бензин в стране стоил в среднем $3,51 за галлон. Но в результате обвала цен на нефть он подешевел до $2,36 за галлон в этом году, а рыночная доля гибридных автомобилей снизилась до 2,1%.

Оптимисты утверждают, что снижение стоимости аккумуляторов электромобилей обязательно позволит отказаться от двигателей внутреннего сгорания. По прогнозам Bloomberg, электромобили смогут конкурировать по цене с обычными автомобилями через восемь лет. Но это зависит и от цен на нефть. По оценкам экономистов Томаса Коверта, Майкла Гринстоуна и Кристофера Книттеля, при нынешней стоимости аккумуляторов в $270 за 1 кВт ч нефть должна быть дороже $300 за баррель, чтобы электрические и бензиновые автомобили были одинаково привлекательны. При снижении стоимости аккумуляторов до $100 за 1 кВт ч, к чему стремится основатель Tesla Илон Маск, нефть должна стоить в среднем $90 за баррель.

Также оптимисты забывают про развитие уже используемых технологий, говорит Кевин Бук из консалтинговой фирмы ClearView Energy Partners. Так, природный газ в США сильно подешевел благодаря сланцевой революции, а эффективность двигателей внутреннего сгорания обычно растет на 2% в год. По оценкам ClearView, электромобили станут конкурентоспособными через пять лет при оптимистичном сценарии (снижение стоимости аккумуляторов на 10% в год и цены на бензин от $5 за галлон) или через 20 лет при другом сценарии (снижение стоимости аккумуляторов на 5% в год и цены на бензин от $2,25 за галлон).

Самые продаваемые автомобили на электрической тяге

Перевел Алексей Невельский

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике