Электромобили не скоро смогут заменить обычные автомобили

Оптимисты утверждают, что снижение стоимости аккумуляторов электромобилей обязательно позволит отказаться от двигателей внутреннего сгорания Андрей Гордеев / Ведомости

Электромобили уже не являются ужасными, чересчур дорогими и непрактичными и постепенно становятся популярнее. В конце июля Tesla должна начать поставки своего первого бюджетного электромобиля Model 3, а Volvo на прошлой неделе объявила о планах полностью перейти на автомобили с электродвигателем с 2019 г. Но продажи электромобилей пока сильно зависят от государственных субсидий.

Чтобы электромобили могли заменить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, их аккумуляторы должны становиться дешевле. С 2010 г. их стоимость снизилась почти в четыре раза, согласно Bloomberg New Energy Finance. Тем не менее аккумулятор мощностью 75 кВт ч, позволяющий проехать 400 км без подзарядки, стоит около $20 000. Поэтому, чтобы увеличить продажи электромобилей, правительства предлагают субсидии. В США налоговые льготы достигают $7500 за каждый из первых 200 000 электрических или гибридных автомобилей, продаваемых автопроизводителем.

Отмена субсидий немедленно отражается на спросе. После того как Гонконг в апреле отменил налоговые льготы размером около $55 000 на покупку электромобилей, там за месяц не было зарегистрировано ни одного нового электромобиля Tesla. В штате Джорджия продажи электромобилей упали на 80% через месяц после отмены налоговых льгот в $5000.

У Tesla наверняка останется достаточно много лояльных состоятельных клиентов после того, как она израсходует свои субсидии. Но электромобили в целом может постичь судьба гибридных автомобилей. После прекращения льгот их продажи продолжили расти и на пике достигли 487 000 в 2013 г., или 3,1% авторынка США. Тогда бензин в стране стоил в среднем $3,51 за галлон. Но в результате обвала цен на нефть он подешевел до $2,36 за галлон в этом году, а рыночная доля гибридных автомобилей снизилась до 2,1%.

Оптимисты утверждают, что снижение стоимости аккумуляторов электромобилей обязательно позволит отказаться от двигателей внутреннего сгорания. По прогнозам Bloomberg, электромобили смогут конкурировать по цене с обычными автомобилями через восемь лет. Но это зависит и от цен на нефть. По оценкам экономистов Томаса Коверта, Майкла Гринстоуна и Кристофера Книттеля, при нынешней стоимости аккумуляторов в $270 за 1 кВт ч нефть должна быть дороже $300 за баррель, чтобы электрические и бензиновые автомобили были одинаково привлекательны. При снижении стоимости аккумуляторов до $100 за 1 кВт ч, к чему стремится основатель Tesla Илон Маск, нефть должна стоить в среднем $90 за баррель.

Также оптимисты забывают про развитие уже используемых технологий, говорит Кевин Бук из консалтинговой фирмы ClearView Energy Partners. Так, природный газ в США сильно подешевел благодаря сланцевой революции, а эффективность двигателей внутреннего сгорания обычно растет на 2% в год. По оценкам ClearView, электромобили станут конкурентоспособными через пять лет при оптимистичном сценарии (снижение стоимости аккумуляторов на 10% в год и цены на бензин от $5 за галлон) или через 20 лет при другом сценарии (снижение стоимости аккумуляторов на 5% в год и цены на бензин от $2,25 за галлон).

Самые продаваемые автомобили на электрической тяге

Sam Mircovich / Reuters Лифтбэк Tesla Model S стал самым продаваемым электрокаром по итогам 2016 г. В трех основных регионах – США, Европе и Китае - было продано 49 253 автомобиля, при этом 60% обеспечили покупатели Tesla в США. Общие продажи в мире всего на полторы тысячи машин больше, следует из данных, опубликованных на интернет-порталах EVvolumes.com и evobsession.com 1/20 George Frey / Reuters Более дешевый электромобиль Nissan Leaf остается уже который год на втором месте - в мире продано 49 800 шт., из которых больше трети - 18 827 - в Европе. В Китае электрокар продается как Venucia e30, но из-за высокой по сравнению с местными марками цены особой популярностью не пользуется. Но если прибавить продажи китайского аналога - около 1700 штук - Leaf можно считать самым массовым электромобилем в мире 2/20 Andy Wong / AP Гибридный кроссовер BYD Tang стал самым популярным автомобилем с электрифицированным приводом на рынке Китая, за счет этого он и попал в тройку мировых лидеров по итогам 2016 г. Продажи составили 31 405 шт. Китай является основным драйвером роста мирового рынка машин с электроприводом. Продажи автомобилей «на новой энергии» (New Energy Vehicle), как там называют машины с альтернативными силовыми установками, подскочили за прошлый год на 85% до 351 861 ед., и еще было продано около 160 000 коммерческих машин с электроприводами 3/20 Rebecca Cook / Reuters Еще один бестселлер среди гибридных автомобилей с возможностью подзарядки батареи от сети (plug-in hybrid) - Chevrolet Volt. В основном он продается в США, где в 2016 г. купили 24 740 таких автомобилей 4/20 Yoshikazu Tsuno / AFP Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV – также один из лидеров европейского рынка в 2016 г. Продажи в Европе – 21 300 шт., в мире – 27 850 автомобилей 5/20 Robert Galbraith / Reuters Полностью электрический хетчбэк BMW i3, на который можно установить бензиновый генератор для резервной подзарядки батарей, продается на всех крупнейших рынках. В 2016 г. было продано около 25 500 машин, это третий по продажам электромобиль в мире и шестой среди подзаряжаемых от сети 6/20 Marcio Jose Sanchez / AP Электрокроссовер Tesla Model X до премьеры на Парижском автосалоне в сентябре 2016 г. в Европу не поставлялся. В США в прошлом году его продали 25 300 шт. В Россию марка Tesla официально не поставляется, но за прошлый год обладателями этих машин стали 39 россиян, сообщил «Автостат» . Две модели американского бренда составили почти половину продаж новых электромобилей в России - всего их, по данным агентства, в прошлом году было продано 89 шт. (снижение на 28,4%) 7/20 Jason Lee / Reuters Еще один бестселлер от BYD – седан Qin. Автопроизводитель предпочитает называть его гибридным спорткаром. В 2016 г. на рынке Китая было продано 21 870 автомобилей 8/20 Gabriel Bouys / AFP Полностью электрический хетчбэк Renault Zoe можно купить только в Европе. В 2016 г. там реализовано 21 740 автомобилей. Европейский рынок электрокаров рос в 2016 г. медленнее Китая и США — на 13% до 221 000 ед. Еще одним крупным рынком электрифицированных машин остается Япония, где в 2016 г. было продано 22 000 ед. (меньше на 11%) 9/20 Qilai Shen/Bloomberg Полностью электрический компактный кроссовер BYD e6 в 2016 г. вошел в тройку самых продаваемых электроавтомобилей в Китае - 20 600 шт. Всего в мире в 2016 г. было продано 773 563 автомобиля и легкого грузовика с заряжаемой от электросети батареей — электромобилей (EV) и подключаемых гибридов (plug-in hybrid, PHEV), что на 42% больше показателя предыдущего года (данные Evvolumes.com). Весь мировой авторынок вырос в прошлом году на 2% до 90 млн единиц, и, несмотря на взрывной рост продаж, электромобили пока занимают только 0,86% рынка 10/20 ZhiDou Продажи бюджетного двухместного электромобиля из Китая Zhi Dou d1/d2 ev – 20 390 шт. 11/20 chinaautoweb.com Хетчбэк BAIC E-Series EV продается только в Китае, в 2016 г. было реализовано 18 810 шт. Долей в BAIC владеет немецкий Daimler, и этот хетчбэк имеет очень много общего с электромобилем Mercedes-Benz B-класса. Продажи в 2016 г. – 18 810 шт. 12/20 Mark Schiefelbein / AP Продажи еще одного электромобиля от BAIC – EU260 EV идут почти вровень с предыдущей моделью. В 2016 г. они составили 18 805 шт. 13/20 Damir Sagolj / Reuters Седан с электрическим приводом Geely Emgrand EV продается тоже только в Китае. В 2016 г. реализовано 17 180 шт. 14/20 chinamobil.ru Жители Китая купили в 2016 г. 16 410 электромобилей Zotye Cloud EV 15/20 Aly Song / Reuters Продажи малыша Chery eQ составили 16 010 автомобилей, следует из данных, опубликованных на сайте evobsession.com. В конце марта Chery Automobile подала в Палату торговых знаков Китая жалобу на концерн Daimler из-за электрокаров. Местный автопроизводитель требует запретить использовать в Китае бренд EQ, под которым немецкий концерн продвигает электрические и гибридные автомобили 16/20 The Ford Motor Company Гибрид Ford Fusion Energi PHEV продается только на рынке США, тем не менее это не помешало войти ему в топ-20. В 2016 г. было реализовано 15 940 автомобилей. Всего в США в 2016 г. было продано 157 000 автомобилей с электрифицированным приводом (рост на 36%), из них с полностью электрическим - 79 850 шт. При этом электрокары - это лишь 0,8% от всех проданных автомобилей 17/20 Qilai Shen/Bloomberg Продажи в Китае электроседана BYD e5 - 15 640 шт. 18/20 chinamobil.ru Компания JAC – еще один китайский автопроизводитель, сотрудничающий с немецким концерном в производстве электромобилей, партнер компании – Volkswagen. Продажи первого серийного электрического автомобиля фирмы - седана J3 EV - составили 15 400 шт. 19/20 Qilai Shen/Bloomberg В 2016 г. в Китае было продано 15 140 гибридных седанов Roewe 550 20/20

Перевел Алексей Невельский