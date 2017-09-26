Минфин придумал, как запустить «фабрику госгарантий»
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Сумма, зарезервированная в бюджете под госгарантии, сейчас сразу классифицируется как госдолг. Минфин предлагает поменять это правило, рассказывают два федеральных чиновника: госгарантии станут госдолгом, когда откроется кредитная линия, обеспеченная ими. Эта идея может снизить федеральный госдолг, считают они. Представитель министерства подтвердил: «Минфин уже готовит поправки, которые позволят более достоверно отражать обязательства по госгарантиям».
К концу 2017 г. госдолг, по предварительным оценкам, достигнет 12,6 трлн руб. (13,6% ВВП). По законопроекту о федеральном бюджете на 2018–2020 гг. в 2018 г. долг вырастет до 15,3 трлн, к 2020 г. – до 17,8 трлн руб. (16,2% ВВП).
Чиновники и президент гордятся низким долгом России, но долг будет расти в том числе из-за выдачи госгарантий, писал Минфин в «Основных направлениях долговой политики на 2017–2019 гг.».
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