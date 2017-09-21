После выборов чиновники развернут массовую стройку инфраструктуры по всей стране

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Чиновники обещают максимально защитить инфраструктурные инвестиции частников Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития разработало дорожную карту инфраструктурной ипотеки – ее обещал президент Владимир Путин на Петербургском форуме. Два федеральных чиновника, разрабатывавших карту, описали «Ведомостям» основные пути развития: 18 мер, которые должны максимально снизить риски и издержки инвесторов. «В условиях планируемого сокращения инвестиционных расходов в бюджете нам нужно искать другие источники финансирования инфраструктуры, которая может стать ограничителем для экономического роста», – объяснил министр экономического развития Максим Орешкин – и без подробностей подтвердил, что внес в правительство документ.

России остро не хватает инфраструктуры: чуть более 5000 км дорог высших технических категорий, в Китае – 125 000 км, говорит Михаил Блинкин из Высшей школы экономики. Развитие инфраструктуры может стать основной темой следующего электорального цикла, надеется федеральный чиновник: «Это то, что должно раскачать страну. Дороги часто в ужасном состоянии – если удастся их улучшить, очень многие это почувствуют».

Откуда деньги

Расходы бюджета на инфраструктуру, по данным Infraone, сократились с 3,7% ВВП в 2012 г. до 2,5% в 2016 г. Инфраструктурная ипотека рассчитана на инвесторов: по прогнозу Infraonе, в 2017–2018 гг. они могли бы вложить 2,3–2,4 трлн руб., а вложат – из-за разных ограничений – 527–545 млрд. Нужно же минимум $100 млрд, считает один из крупнейших участников рынка.

Одно из препятствий, пишет Infraone, – банки обязаны создавать максимальное резервирование под кредиты строителям.

Минэкономразвития предлагает ЦБ снизить норму резервирования под кредиты государственно-частным партнерствам (ГЧП) и ЦБ в целом согласен, утверждают три чиновника. ЦБ не ответил на запрос.

Стоимость фондирования снизят и госгарантии. Их обещал президент Путин, а министр Орешкин конкретизировал: до 300 млрд руб. В проекте бюджета этих денег нет, но их можно внести поправками, надеется федеральный чиновник.

Еще идея – внедрить в России TIF (Tax Increment Financing): расходы инфраструктурных инвесторов компенсируются налоговыми поступлениями от инфраструктуры. Минфин был против: непонятно, как перераспределять налоги. Все можно проработать, уверен федеральный чиновник.

В финансировании могут участвовать и эксплуатанты инфраструктуры, считает Минэкономразвития: их можно обязать пользоваться инфраструктурой долго и по фиксированному тарифу по принципу take or pay.

Как снизить риски

Тема инфраструктурной ипотеки возникла после того, как башкирский суд признал незаконным один из типов концессий. Позже законность концессии была подтверждена, но теперь Минэкономразвития предлагает: если чиновное решение ухудшает экономику проекта, инвестор должен получать компенсацию из бюджета, федерального или регионального, – в зависимости от того, чье решение. Такова новая философия, объясняет чиновник: власти любят менять правила игры, теперь им за это придется платить. Какие риски так компенсировать, пока решается, но вряд ли это коснется налоговых изменений, говорят чиновники.

Будут и другие удобства: от облегчения контроля до простого возмещения НДС.

Министерство хочет снизить и издержки строителей – с помощью конкуренции. «Стоимость щебенки, к примеру, завышена, потому что все карьеры вокруг монополизированы», – приводит пример чиновник. Еще задача – лучше контролировать исполнение проектов, продолжает он, тут помогут BIM-технологии: любой участник процесса на любом этапе проекта получит полную информацию о нем.

Карта и оценка Будет создана единая инфраструктурная карта всех проектов, которые намечены к исполнению. «Карта будет главным ориентиром и для инвесторов, и для чиновников, – обещает чиновник, – если проект попал в нее, это лучшая гарантия, что государство будет ему способствовать. И уж тем более не будет мешать». Будет и единая методика оценки социально-экономического эффекта от ГЧП и концессий: как прямых последствий (бюджет, налоги и проч.), так и косвенных (безопасность, экология). Оценку могут проводить как чиновники, так и одна или несколько автономных некоммерческих организаций, полагает второй чиновник.

Чтобы расширить список проектов, Минэкономразвития предлагает разрешить передавать в концессию недострои.

Деблокировать 2,26 трлн руб. спящих денег не дает нехватка и инвесторов, и продавцов качественных проектов, считают эксперты Infraone. Но и деньги на инфраструктуру пока только квазигосударственные, продолжают они, активно вкладываются в нее в основном три крупнейших банка, а они рассматривают проекты стоимостью 10–20 млрд руб. Частные банки из топ-20 только начинают присматриваться к этому рынку.

Смягчение требований ЦБ увеличит количество строек, за них возьмутся и банки из топ-20, надеется исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов: главное – не начать финансировать проекты без должного обеспечения.

Инфраструктурного строительства хватит на всех, уверен Блинкин: «Тысячи железнодорожных переездов создают тысячи безнадежных очередей, ГЧП по эстакаде решило бы этот вопрос за 1–5 млрд руб.». Есть и дефицит мостов, продолжает он, – через Обь, Волгу или Каму, вот, к примеру, мост через Обь между Лабытнанги и Салехардом обсуждается более 50 лет.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сетует: «Фонд готов инвестировать в любой доходный инфраструктурный проект, но сейчас на рынке просто не хватает хорошо структурированных предложений». На инфраструктуру у РФПИ приходится 30% инвестиций, оценивает Дмитриев, фонд хочет довести долю до 40%. Этим и хороша инфраструктурная ипотека, считает он: будет стимулировать команды качественно готовить проекты, чтобы получить финансирование.

Это первая проблема всех проектов в России – нехватка хороших команд, но есть и вторая: нет в государстве людей, которые могли бы выбирать команды, скептичен руководитель крупной компании: «Как бы не скопили новые риски на государстве, госбанках и ВЭБе».

Участники рынка с охотой пойдут в инфраструктурную ипотеку, но рейтинг многих регионов и тем более муниципалитетов не инвестиционный, сотрудничество с ними невозможно для инвесторов даже с учетом послаблений, ставит точку участник обсуждений в Минэкономразвития.