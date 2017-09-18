Единороссы обрисуют президенту социально-технологическое будущее

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Высший совет «Единой России» готов предложить президенту новый образ «социально-технологического» будущего Пресс-служба президента России

Бюро высшего совета «Единой России» обсудит в понедельник работу над докладами «Реализация внешней политики», «Государственное и политическое строительство», «Благосостояние и социально-экономическое развитие». «Мы исходим из того, что эти идеи будут восприняты в рамках президентской кампании, и сама партия планирует включиться в кампанию. Вопрос – с чем именно они в нее войдут. Все три доклада будут давать возможность включаться в кампанию нашему активу», – пояснил «Ведомостям» член бюро Юрий Шувалов. Работу над докладами курируют также Вероника Крашенинникова, Владимир Плигин и Олег Бударгин.

Авторы доклада о внешней политике («Ведомости» с ним ознакомились) предрекают появление в ближайшее время нового глобального социально-технологического уклада, который изменит правила игры на рынках и соотношение сил, и возникновение спроса на резервную «незападную инфраструктуру». Правда, искать новое место в мире России придется в условиях очевидного дефицита собственной экономической и политической «критической массы». Но она может стать поставщиком высокотехнологичных систем инфраструктуры цифровой экономики, обеспечивающих информационную и инфраструктурную независимость и безопасность, и должна поставить перед собой задачу стать самой безопасной страной в мире.

Умный ответ Нападки на Россию со стороны США и Евросоюза будут нарастать, но «зеркальный ответ Западу не всегда имеет смысл», считают авторы доклада. Лучше не бросать деньги на ветер, а ограничиться поддержанием своего имиджа у групп, которые уже симпатизируют нашей стране, советуют эксперты.

Новая мировая роль позволит построить новую социальную модель и внутри России, говорится в докладе: «Спрос на кадры с высшим техническим образованием поднимет доходы и престиж не только этих категорий, но и работников образования в целом, которое, если учесть экспортный характер российских технологий, будет в значительной мере работать и на экспорт». В результате власть сможет опереться на «высокообразованную и социально прогрессивную группу» научной, технической и военной интеллигенции, как это было в СССР в период роста в 1950–1970-х гг. «В отличие от сегодняшней творческой интеллигенции эта будущая социальная база, во-первых, гораздо более многочисленна, во-вторых, патриотична, так как ее интересы совпадают с российскими экономическими интересами, а в-третьих, будет оказывать пропорционально большее влияние на остальные группы населения и прежде всего на молодежь», – уверяют авторы доклада.

Председатель высшего совета Борис Грызлов претендует на создание интеллектуального центра, ищет свое место, хочет увеличить свою роль – и не без внешней поддержки, отмечает политолог Константин Калачев: «Все хотят использовать президентские выборы для усиления аппаратных позиций». Но чтобы стать самой безопасной страной в мире, недостаточно способности уничтожить любого потенциального агрессора, самых защищенных в мире серверов или лучшей системы мониторинга продуктов питания, подчеркивает он. Сама идея, что Россия должна быть примером, хороша, это попытка концептуализировать собственную модель, которой нет, поясняет эксперт. Но если бы президент Путин начал говорить этим языком, то его бы воспринимали как человека, оторванного от реальности, неадекватно воспринимающего возможности собственной страны, уверен Калачев: «Это не образ будущего, а образ мечты».