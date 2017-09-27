«Роснефть» не готова жертвовать свободой выбора поставщиков

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин не готов жертвовать свободой выбора поставщиков Евгений Разумный / Ведомости

«Ведомости» ознакомились с перепиской министерств и ведомств, обсуждающих предложения «Роснефти» закрепить права госкомпаний при отборе поставщиков среди малого и среднего бизнеса. Как следует из переписки, сейчас готовятся поправки в закон о закупках госкомпаний (223-ФЗ), которые запретят им требовать документы, подтверждающие добровольную сертификацию у таких поставщиков. А расходы на нее предлагается переложить с подрядчиков на заказчиков. Документ еще прорабатывается и его в открытом доступе нет, говорит сотрудник одного из участвующих в дискуссии ведомств.