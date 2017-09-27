Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: «Роснефть» придирчива в закупках
«Роснефть» не готова жертвовать свободой выбора поставщиков
Она раскритиковала законопроект, упрощающий доступ малого и среднего бизнеса к заказу госкомпаний
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин не готов жертвовать свободой выбора поставщиков
Евгений Разумный / Ведомости
«Ведомости» ознакомились с перепиской министерств и ведомств, обсуждающих предложения «Роснефти» закрепить права госкомпаний при отборе поставщиков среди малого и среднего бизнеса. Как следует из переписки, сейчас готовятся поправки в закон о закупках госкомпаний (223-ФЗ), которые запретят им требовать документы, подтверждающие добровольную сертификацию у таких поставщиков. А расходы на нее предлагается переложить с подрядчиков на заказчиков. Документ еще прорабатывается и его в открытом доступе нет, говорит сотрудник одного из участвующих в дискуссии ведомств.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}