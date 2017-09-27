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Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: «Роснефть» придирчива в закупках

«Роснефть» не готова жертвовать свободой выбора поставщиков

Она раскритиковала законопроект, упрощающий доступ малого и среднего бизнеса к заказу госкомпаний

«Ведомости» ознакомились с перепиской министерств и ведомств, обсуждающих предложения «Роснефти» закрепить права госкомпаний при отборе поставщиков среди малого и среднего бизнеса. Как следует из переписки, сейчас готовятся поправки в закон о закупках госкомпаний (223-ФЗ), которые запретят им требовать документы, подтверждающие добровольную сертификацию у таких поставщиков. А расходы на нее предлагается переложить с подрядчиков на заказчиков. Документ еще прорабатывается и его в открытом доступе нет, говорит сотрудник одного из участвующих в дискуссии ведомств.

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