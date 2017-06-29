Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Факторы закупок
У работающего с госкомпаниями малого бизнеса появится возможность продать право требовать деньги с заказчика
Воспользоваться ею будет непросто
- Ольга Адамчук
- / Ведомости
Первая версия законопроекта, опубликованная почти неделю назад, была раскритикована факторинговыми компаниями
Наталья Рыхлик / Ведомости
Поправки в закон о закупках госкомпаний, которые запустят механизм факторинга на этом рынке, Минфин готовит по поручению правительства. Обновленная их версия была опубликована в среду на regulation.gov.ru. Расплатиться с малым и средним бизнесом заказчик должен в течение 30 дней, но часто сроки срываются и, чтобы подрядчикам не пришлось ждать денег, вводится инструмент факторинга, пояснил представитель Минфина.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}