У работающего с госкомпаниями малого бизнеса появится возможность продать право требовать деньги с заказчика

Первая версия законопроекта, опубликованная почти неделю назад, была раскритикована факторинговыми компаниями Наталья Рыхлик / Ведомости

Поправки в закон о закупках госкомпаний, которые запустят механизм факторинга на этом рынке, Минфин готовит по поручению правительства. Обновленная их версия была опубликована в среду на regulation.gov.ru. Расплатиться с малым и средним бизнесом заказчик должен в течение 30 дней, но часто сроки срываются и, чтобы подрядчикам не пришлось ждать денег, вводится инструмент факторинга, пояснил представитель Минфина.