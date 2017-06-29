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Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Факторы закупок

У работающего с госкомпаниями малого бизнеса появится возможность продать право требовать деньги с заказчика

Воспользоваться ею будет непросто

Поправки в закон о закупках госкомпаний, которые запустят механизм факторинга на этом рынке, Минфин готовит по поручению правительства. Обновленная их версия была опубликована в среду на regulation.gov.ru. Расплатиться с малым и средним бизнесом заказчик должен в течение 30 дней, но часто сроки срываются и, чтобы подрядчикам не пришлось ждать денег, вводится инструмент факторинга, пояснил представитель Минфина.

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