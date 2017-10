Власти хотят заработать 60 млрд рублей на интернет-посылках в Россию

Сумма, которую государство рассчитывает получить от зарубежной интернет-торговли, заложена в проекте федерального бюджета, внесенного в Госдуму, – 30 млрд руб. во втором полугодии 2018 г., а в последующие два года – по 60 млрд руб. Такие поступления обеспечит снижение порога беспошлинного ввоза товаров населением сразу в 50 раз – с 1000 евро (в месяц) до 20 евро с 1 июля 2018 г. Сейчас Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предусмотрено существенно меньшее снижение – до 500 евро и до 200 евро за посылку в 2019 и 2020 гг. В пояснительной записке к бюджету полномочным таможенным представителем предложено сделать «Почту России».

Налог на Google

C 2017 г. в России был введен НДС для компаний, продающих в стране электронный контент. В ФНС зарегистрировались для этого, например, Apple Distribution International, Google Commerce Ltd, Microsoft Ireland, Netflix International B.V. и Wargaming Group Ltd., Bloomberg, Financial Times и т.д.