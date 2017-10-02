Власти хотят заработать 60 млрд рублей на интернет-посылках в Россию

На почте людей может вскоре ждать новый сбор Андрей Гордеев / Ведомости

Сумма, которую государство рассчитывает получить от зарубежной интернет-торговли, заложена в проекте федерального бюджета, внесенного в Госдуму, – 30 млрд руб. во втором полугодии 2018 г., а в последующие два года – по 60 млрд руб. Такие поступления обеспечит снижение порога беспошлинного ввоза товаров населением сразу в 50 раз – с 1000 евро (в месяц) до 20 евро с 1 июля 2018 г. Сейчас Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предусмотрено существенно меньшее снижение – до 500 евро и до 200 евро за посылку в 2019 и 2020 гг. В пояснительной записке к бюджету полномочным таможенным представителем предложено сделать «Почту России».

Налог на Google C 2017 г. в России был введен НДС для компаний, продающих в стране электронный контент. В ФНС зарегистрировались для этого, например, Apple Distribution International, Google Commerce Ltd, Microsoft Ireland, Netflix International B.V. и Wargaming Group Ltd., Bloomberg, Financial Times и т.д.

Хотя снижение порога и даже дополнительные доходы уже заложены в бюджете, решение об этом еще не принято, следует из воскресных комментариев Минфина. Этого может вообще не произойти, считают два федеральных чиновника. Но деньги в бюджет все же поступят, хотя и не ясно, в виде какого платежа. Обсуждаются разные варианты, рассказывает третий чиновник: «Известно, что как есть не оставим».

На правительственных совещаниях обсуждалось введение НДС с интернет-торговли и сумма этих доходов – 60 млрд руб. в год, объясняет, откуда возникла эта цифра, один из собеседников «Ведомостей». Потом оказалось, что ввести НДС непросто, но цифра в проекте бюджета уже была зафиксирована, продолжает он: «Если бы убрали, то пришлось бы где-то еще искать». Обосновать сумму дополнительных доходов требовали депутаты, знает другой чиновник: при прогнозе зарубежной интернет-торговли примерно в 300 млрд руб. в год выходит около 60 млрд от НДС.

Законопроект о введении НДС с зарубежной интернет-торговли собиралась готовить и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), говорил в марте замруководителя Анатолий Голомолзин. В понедельник в службе пройдет совещание на эту тему, знает сотрудник одной из компаний интернет-торговли и подтверждает представитель ФАС.

Взимание НДС потребует отдельного регулирования, поэтому больше подходит уплата таможенных пошлин и налогов по единой ставке, которая уже взимается с посылок свыше лимита, считает участвующий в дискуссии чиновник. Ставка может быть и не 30%, как сейчас предусмотрено для такого платежа, а другой (полномочия по ее снижению совет Евразийской экономической комиссии получает по новому Таможенному кодексу) или можно сделать его фиксированным, продолжает он, доходы же и так вырастут, поскольку беспошлинный порог снижается до 200 евро с посылки. Большее же снижение порога входит в национальную компетенцию, однако необходимо предусматривать новые механизмы администрирования, чтобы не создать коллапс на почте, предупреждает чиновник. Более того, в случае с низким порогом не ясно, что делать с обычными посылками людей, которые могут стоить дороже 20 евро. Поэтому сперва нужен тестовый режим по тем лимитам, которые установит ЕАЭС, а потом можно принимать решение о более низких национальных лимитах или о введении дополнительного НДС на интернет-торговлю, заключает собеседник «Ведомостей».

Представитель «Почты России» отказался в воскресенье от комментариев.

Снижение порога беспошлинного ввоза товаров физическими лицами призвано уравнять конкурентные условия для российских и зарубежных ритейлеров, говорилось в комментарии Минфина. Ввести НДС с зарубежной интернет-торговли предлагала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В 2016 г. россияне приобрели в зарубежных онлайн-магазинах товаров примерно на 300 млрд руб. (около трети онлайн-покупок против 29% в предыдущие два года), по данным АКИТ. «Бессмысленный порог в 1000 евро превращал Россию в огромный офшор, где фактически никакие ограничения не работают», – указывает президент АКИТ Алексей Федоров.

Пройти через пороги От пошлин сейчас освобождены посылки стоимостью до 1000 евро и весом до 31 кг, полученные в течение месяца. С суммы, превышающей этот порог, взимается пошлина – 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг. В последние годы неоднократно предлагалось снизить порог беспошлинной стоимости, например, до 150 евро. В конце 2015 г. замруководителя ФТС Татьяна Голендеева предлагала взимать с зарубежных интернет-посылок стоимостью 22–150 евро сбор в 10–15 евро.

Федоров считает, что порог беспошлинного ввоза для посылок должен быть обнулен, как будет во всех странах Евросоюза с 2020 г. «Если порог выше нуля – хоть 5 евро, хоть 22, – то китайские продавцы указывают на посылках их стоимость ровно на 1 евро ниже порога, таким образом, реальную стоимость посылки увидеть сложно», – объясняет Федоров, подчеркивая, что это касается маленьких интернет-магазинов. Пошлина на товары должна стать дифференцированной, полагает Федоров, например, для товаров стоимостью до 20 евро – 10%, до 100 евро – 20% и т. д.

НДС в свою очередь хорош тем, что это косвенный налог и его в отличие от пошлины иностранный интернет-ритейлер может разделить с покупателем, а может им вообще покупателя не обременять, указывает Федоров. Представитель крупнейшего иностранного интернет-холдинга Alibaba Group от комментариев отказался.

Странам, которые снижали порог беспошлинной интернет-торговли, пока не удавалось пополнить бюджет, замечает советник по таможенным вопросам Nawinia Марина Лякишева, издержки превышали доходы. Это еще одна мера стимулирования импортозамещения, иронична советник DLA Piper Вильгельмина Шавшина.