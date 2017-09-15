«Коммерсантъ» узнал о новом налоге для зарубежных онлайн-ритейлеров

Российские ритейлеры, объединенные в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), предлагают правительству обложить новым налогом их зарубежных конкурентов, пишет «Коммерсантъ». Эту инициативу они прописали в разработанном проекте поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации».

В АКИТ уверены, что у зарубежных онлайн-ритейлеров, таких как AliExpress, Amazon и eBay, сейчас есть конкурентное преимущество – они освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1000 евро и весом до 31 кг. Собеседник издания, знакомый с сутью поправок, говорит, что в них есть предложение о вводе механизма НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, который вступил в силу 1 января 2017 г. Он обязывает иностранцев, продающих электронный контент или софт через интернет в России, вставать на учет в налоговую службу и платить НДС 18%, наравне с российскими торговцами.

При трансграничной доставке налог может быть исчислен упрощенно и составить 15,25% от конечной цены товара. Федеральная налоговая служба, по инициативе АКИТ, сможет направить электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, если он не будет уплачивать НДС. Если не поможет и это, налоговики смогут обратиться в суд и Роскомнадзор для ограничения доступа к сайтам неплательщиков. В течение трех дней после уплаты НДС сайт может быть вновь разблокирован.

Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов рассказал, что разработанные ассоциацией документы сейчас обсуждаются в правительстве. В Минэкономики подтвердили получение документов, в Минфине о предложениях российских онлайн-ритейлеров «слышали».

Усложнение процедуры заставит продавцов прекратить продажи в России, уверен гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. «Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию», — говорит он. Кретов подчеркивает конкурентное преимущество российских магазинов – в их издержках нет стоимости доставки и времени ее ожидания. При этом розничный импорт «уже регулируется таможенными пошлинами», отмечает он.

О запретительном характере инициатив АКИТ говорит и президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (включает Pony Express, La Redoute, PickPoint, eBay, Studio Moderna и др.) Александр Иванов. Регистрацию плательщиков в ФНС он считает физически нереализуемой: у Alibaba — 3,6 млн продавцов, на eBay — более 1,5 млн.

По итогам 2017 г. доля трансграничной торговли в обороте e-commerce в России составит 37%, а ее объем — 420 млрд руб., прогнозирует АКИТ.