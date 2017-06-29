Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Онлайн-покупатели ушли в Европу
Россияне резко нарастили покупки в онлайн-магазинах ЕС
Этому помогли укрепление рубля и отложенный спрос
- Наталья Ищенко
- / Ведомости
Европейские онлайн-магазины, продолжает он, востребованы у более состоятельной аудитории, которая покупает более дорогую брендированную продукцию
Е. Ширинкина / Ведомости
Россияне потратили на покупки в интернете за I квартал 2017 г. 240 млрд руб., подсчитали эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупных российских продавцов в интернете – от Ozon и Lamoda до Otto Group и Auchan). Рост трат составил 14% (в первом полугодии прошлого года траты выросли на 26%).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}