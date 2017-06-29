Россияне резко нарастили покупки в онлайн-магазинах ЕС

Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Онлайн-покупатели ушли в Европу

Европейские онлайн-магазины, продолжает он, востребованы у более состоятельной аудитории, которая покупает более дорогую брендированную продукцию Е. Ширинкина / Ведомости

Россияне потратили на покупки в интернете за I квартал 2017 г. 240 млрд руб., подсчитали эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупных российских продавцов в интернете – от Ozon и Lamoda до Otto Group и Auchan). Рост трат составил 14% (в первом полугодии прошлого года траты выросли на 26%).