Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Вся надежда на китайцев
Мировые продажи люксовых товаров вновь вырастут в 2017 году
Прошлогоднее падение случилось из-за выборов в США и антикоррупционных кампаний в Китае
- Алина Дидковская
- / Ведомости
Вся надежда на китайцев
Andy Wong / AP
Глобальный рынок предметов роскоши для личного пользования (одежда, обувь, аксессуары и проч.) 2017 г. вырастет на 2–4% до 254–259 млрд евро, подсчитали аналитики Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Altagamma. В прошлом году мировой рынок люкса упал на 1%, основная причина – падение спроса со стороны Китая и США. На первую страну повлияли замедление экономического роста, антикоррупционные кампании и слабый юань, на вторую – экономическая нестабильность в период президентской гонки и сильный доллар, напоминает эксперт по ритейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Co Ирина Куликова.
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