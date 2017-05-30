Мировые продажи люксовых товаров вновь вырастут в 2017 году

Вся надежда на китайцев Andy Wong / AP

Глобальный рынок предметов роскоши для личного пользования (одежда, обувь, аксессуары и проч.) 2017 г. вырастет на 2–4% до 254–259 млрд евро, подсчитали аналитики Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Altagamma. В прошлом году мировой рынок люкса упал на 1%, основная причина – падение спроса со стороны Китая и США. На первую страну повлияли замедление экономического роста, антикоррупционные кампании и слабый юань, на вторую – экономическая нестабильность в период президентской гонки и сильный доллар, напоминает эксперт по ритейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Co Ирина Куликова.