Траты россиян снова ушли в минус

После слабого восстановления в начале года расходы потребителей снова начали сокращаться. В апреле повседневные траты снизились на 6,5% по сравнению с мартом и на 4,9% к апрелю 2016 г., свидетельствуют данные исследования «Ромира» Romir Consumer Scan Panel. Это исследование основано на данных о потреблении 30 000 россиян, 11 000 домохозяйств в 180 городах более чем со 100 000 жителей; данные репрезентативны для городского населения. Участники исследования сканируют штрихкоды всех купленных товаров, сведения в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

С учетом инфляции за апрель 2017 г. расходы россиян сократились на 6,8% к марту, по сравнению с апрелем 2016 г. – на 9%. «Реальные, т. е. очищенные от инфляции, расходы наших соотечественников оказались самыми низкими за последние пять лет», – говорится в отчете «Ромира».

Макроэкономических причин для резкого снижения трат в апреле не было, отмечает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. Одной из причин падения могло быть оживление туризма на майских праздниках и связанное с этим перераспределение расходов потребителей в марте – апреле, предполагает она. По результатам марта аналитики «Ромира» говорили о «потребительской оттепели»: повседневные траты росли на 9% месяц к месяцу, респонденты активнее посещали магазины. Для апреля традиционно снижение активности потребителей, указывают аналитики «Ромира»: праздники закончились, зачастую на апрель приходятся религиозные посты. Но обычно снижение расходов не так сильно, как в этом году, говорится в обзоре «Ромира».

Крупные ритейлеры, опрошенные «Ведомостями», говорят, что перелома в настроениях их клиентов они не замечают. Директор по маркетингу сети «Перекресток» (входит в X5 Retail Group) Дмитрий Медведев сообщил, что не увидел в апреле признаков ускорения падения расходов: увеличивается число покупок, осторожно растет средний чек.

Представитель «Дикси» говорит, что большинство по-прежнему воздерживается от спонтанных покупок и выбирает товары по промоакциям.

Представитель «Ленты» отмечает, что покупатели, которые иногда приобретают более дорогие товары, все равно совершают меньше покупок и реже ходят в магазины.

Потребители «осознанно подходят к выбору товара», подтверждает директор по коммуникациям «Ашан Россия» Мария Курносова. Многие приобретают лишь самое необходимое, указывает она. Это подтверждает рост продаж товаров под собственной торговой маркой «Ашана», говорит Курносова: обычно такие товары – с самой низкой ценой в ассортименте сети.

По данным «Ромира», средний чек в апреле почти не изменился и составил 528 руб. (-4 руб. к марту). Общее сокращение трат при почти неизменном среднем чеке означает, что россияне вернулись в режим экономии, считают аналитики. Экономили потребители со всеми уровнями дохода, но сильнее всех – с низким доходом (-11,7% год к году). Потребители со средним доходом сократили траты на 4,5%, а с высоким – на 2,5%.

На потребительский бум ритейлеры пока не рассчитывают. «Мы не ожидаем восстановления спроса в ближайшее время», – говорит представитель «Ленты». Доходы покупателей находятся под давлением, потребители придерживаются сберегательной модели поведения, поясняет он. «Клиенты по-прежнему предпочитают экономить, – подтверждает Медведев. – Эта тенденция, по всей видимости, и будет продолжена».

Резкое сокращение потребительских трат вряд ли станет причиной роста протестных настроений. Протестная активность в основном затрагивает людей более или менее обеспеченных, не живущих за чертой бедности: тех, кто имел доходы и сейчас их потерял или теряет, говорит замруководителя «Левада-центра» Алексей Гражданкин. «Недовольства больше среди людей с низким уровнем благосостояния, но они характеризуются наименьшей протестной активностью», – поясняет эксперт.

В подготовке статьи участвовала Светлана Бочарова