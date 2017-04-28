Мировой режим экономии

На потребительских расходах негативно сказывается рост темпов инфляции, которая, вероятно, ускорится в течение года

Крупнейшим производителям потребительских товаров непросто удовлетворить американских покупателей на фоне изменения их предпочтений. О снижении продаж в США отчитались Procter & Gamble (P&G) и PepsiCo. Кроме того, некоторые крупные бренды, например Gillette, уступают рыночную долю стартапам. Всего продажи потребительских товаров в США сократились за I квартал 2017 г. на 2,5%, согласно Nielsen.