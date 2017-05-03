Новый мировой кризис и падение цены нефти вероятны в 2018-2020 годах, не исключает Внешэкономбанк

Неопределенность прогноза роста мировой экономики сейчас едва ли не выше, чем неопределенность динамики цен на нефть

В ближайшие три года существует вероятность новой кризисной волны, говорится в прогнозе экономического развития России в 2017-2020 гг. Внешэкономбанка (ВЭБа). Учитывая циклический характер мировой экономики, новый кризис вероятен в 2018-2019 гг. и может сопровождаться новым понижением цен на нефть и торможением мировой торговли. Поскольку сейчас не наблюдается явных финансовых пузырей, как в предыдущие предкризисные периоды, новая кризисная волна может сдвинуться и на 2020 г., говорится в прогнозе.

Прогноз подготовлен командой экономистов ВЭБа во главе с заместителем председателя правления Андреем Клепачем, бывшим замминистра экономического развития, отвечавшим за составление экономических прогнозов для правительства в 2004-2014 гг.