Мировая экономика

Новый мировой кризис и падение цены нефти вероятны в 2018-2020 годах, не исключает Внешэкономбанк

Но в его базовом прогнозе нефть, напротив, дорожает
Неопределенность прогноза роста мировой экономики сейчас едва ли не выше, чем неопределенность динамики цен на нефть
Неопределенность прогноза роста мировой экономики сейчас едва ли не выше, чем неопределенность динамики цен на нефть
Евгений Разумный / Ведомости

В ближайшие три года существует вероятность новой кризисной волны, говорится в прогнозе экономического развития России в 2017-2020 гг. Внешэкономбанка (ВЭБа). Учитывая циклический характер мировой экономики, новый кризис вероятен в 2018-2019 гг. и может сопровождаться новым понижением цен на нефть и торможением мировой торговли. Поскольку сейчас не наблюдается явных финансовых пузырей, как в предыдущие предкризисные периоды, новая кризисная волна может сдвинуться и на 2020 г., говорится в прогнозе.

Прогноз подготовлен командой экономистов ВЭБа во главе с заместителем председателя правления Андреем Клепачем, бывшим замминистра экономического развития, отвечавшим за составление экономических прогнозов для правительства в 2004-2014 гг.

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