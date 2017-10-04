Как будет работать механизм коллективных исков

Подавать иск и вести дело от имени всех истцов будет один представитель, сменить его можно по требованию большинства истцов Андрей Гордеев / Ведомости

Узаконить в России коллективные иски предложил Минюст. Опубликованный на прошлой неделе законопроект позволит людям и компаниям отстаивать свои интересы через единого выбранного ими представителя. Судам не придется рассматривать множество одинаковых исков, что ускорит и улучшит правосудие, пишет Минюст в пояснительной записке к проекту.

Подавать их можно будет и в корпоративных спорах, следует из документа. Подобие коллективных исков для таких дел давно предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом (АПК, дела о защите прав и законных интересов группы лиц), но процедура сложная и массово не применяется, говорит партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов. Только на рассмотрение иска в первой инстанции АПК отводит пять месяцев – это делает процесс долгим и дорогим, объясняет директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. После появления нормы в 2009 г. подобные иски распространения так и не получили, рассказывает он.

Но законопроект, который должен усилить защиту акционеров компаний, может создать и новые риски для них, предупреждают опрошенные «Ведомостями» юристы. Подавать иск и вести дело от имени всех истцов будет один представитель, сменить его можно по требованию большинства истцов. Но в случае начавшегося или потенциального корпоративного спора между акционерами специально созданный или дружественный контролирующему акционеру миноритарий может выйти в суд с групповым иском, чтобы его умышленно проиграть, опасается Спирин. Такой риск есть, согласны Степанов и юрист крупной российской компании: неясно, что подразумевается под большинством, не определен процесс отстранения представителя. Условия, необходимые для смены лица, «ведущего» коллективный иск, сформулированы пока достаточно расплывчато, признает и адвокат инвестиционной компании «А1» Кирилл Ермоленко.

По законопроекту истцы с такими же требованиями должны будут присоединиться к коллективному иску или ждать, пока закончится спор. Но если такой подставной акционер проиграет классовый иск, шансов, что суд поддержит обращение отдельного миноритария, почти нет, опасается Спирин. Сейчас, проиграв классовый иск, его участники вообще не могут потом подать отдельный иск, говорит партнер Saveliev, Batanov & Partners Максим Белозеров, проект же это, напротив, разрешает.

Как это работает Для подачи коллективного иска к нему должны присоединиться не меньше пяти лиц, у всех истцов должен быть общий ответчик, единые основания для предъявления иска и способ защиты своих прав, следует из проекта.

Представитель Минюста не ответил на вопрос «Ведомостей», видит ли министерство такие риски.

Необходимо доработать проект, чтобы и другие участники иска могли выступать в суде, обжаловать судебные акты и заявлять ходатайства, считает Спирин, в ряде стран суды дают процессуальные права миноритариям, присоединяющимся к группе истцов или за ними остается право на самостоятельный иск. Это превратит коллективный иск в балаган, спорит Степанов, лучше четко прописать механизм назначения или снятия единого представителя. Например, в США такая проблема тоже существует, но есть механизм защиты: если истцы подозревают, что представитель не может вести дело из-за конфликта интересов, его могут вывести из процесса по решению суда на любой стадии, рассказывает он. В проекте можно было бы дать возможность менять представителя на основании лишь заявления, к примеру, 75% лиц, присоединившихся к иску, без необходимости обосновывать совершение им грубых нарушений, предлагает Ермоленко.