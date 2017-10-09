Экономика
Платный
Елизавета Базанова
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Правительство узнало цену картофеля от ЦБ

ЦБ предложил правительству вместе бороться с волатильностью цен

Это может увеличить маневр для снижения ставки

«Критикуешь – предлагай» – так объяснил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, зачем Центробанк подготовил предложения изменений, которые необходимо провести правительству. Снизить влияние немонетарных факторов (т. е. тех, что находятся вне зоны влияния ЦБ) призывала правительство председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Структурными решениями мы быстрее сможем снижать инфляцию, инфляционные ожидания и ставки».

Всего в докладе правительству ЦБ перечисляет девять немонетарных рисков: снижение цен на нефть, рост мировых цен на товары, введение новых санкций и контрсанкций, негибкость рынка труда, ухудшение институциональной среды, сокращение производственных мощностей и рабочей силы, монополизация рынков и погодные шоки.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике