ЦБ предложил правительству вместе бороться с волатильностью цен
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«Критикуешь – предлагай» – так объяснил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, зачем Центробанк подготовил предложения изменений, которые необходимо провести правительству. Снизить влияние немонетарных факторов (т. е. тех, что находятся вне зоны влияния ЦБ) призывала правительство председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Структурными решениями мы быстрее сможем снижать инфляцию, инфляционные ожидания и ставки».
Всего в докладе правительству ЦБ перечисляет девять немонетарных рисков: снижение цен на нефть, рост мировых цен на товары, введение новых санкций и контрсанкций, негибкость рынка труда, ухудшение институциональной среды, сокращение производственных мощностей и рабочей силы, монополизация рынков и погодные шоки.
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