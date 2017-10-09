ЦБ предложил правительству вместе бороться с волатильностью цен

Это может увеличить маневр для снижения ставки

Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Правительство узнало цену картофеля от ЦБ

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Эльвира Набиуллина просит правительство (председатель Дмитрий Медведев – справа) помочь снизить инфляционные ожидания Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Критикуешь – предлагай» – так объяснил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, зачем Центробанк подготовил предложения изменений, которые необходимо провести правительству. Снизить влияние немонетарных факторов (т. е. тех, что находятся вне зоны влияния ЦБ) призывала правительство председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Структурными решениями мы быстрее сможем снижать инфляцию, инфляционные ожидания и ставки».

Всего в докладе правительству ЦБ перечисляет девять немонетарных рисков: снижение цен на нефть, рост мировых цен на товары, введение новых санкций и контрсанкций, негибкость рынка труда, ухудшение институциональной среды, сокращение производственных мощностей и рабочей силы, монополизация рынков и погодные шоки.