В 1,4 млрд рублей обошлась HSBC работа с компаниями Уильяма Браудера
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Выплатить 1,4 млрд руб. пришлось HSBC по операциям с фондом Hermitage Уильяма Браудера – некогда крупного инвестора в акции российских компаний и инициатора санкционного списка Магнитского. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной и подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон конфликта. Представитель HSBC это не комментирует.
К 2004 г. Hermitage был крупнейшим иностранным владельцем российских акций с активами на $4 млрд, рассказывал ранее Браудер. Управлял им HSBC, пишет суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе «Дальнюю степь» (ей принадлежало 37,5 млн акций «Газпрома»). В 2004 г. МВД республики возбудило уголовное дело, обвинив Браудера в незаконной покупке акций, уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве компаний. За невыплату свыше 522 млн руб. налогов Браудер в 2013 г. был заочно осужден судом Москвы на девять лет.
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