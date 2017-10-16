Власти китайских городов скупают избыточное жилье

Так они поддерживают рынок недвижимости, но еще больше увеличивают долговое бремя

Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Реновация с китайским размахом

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Избыток предложения на рынке жилья в таких небольших городах может иметь серьезные последствия Aly Song / REUTERS

По указанию Пекина более 200 городов в последние три года выкупали у девелоперов квартиры в многочисленных пустующих многоэтажках, переселяя в них обита­телей ветхого жилья или деревень. Министерство жилья, городского и сельского строительства, курирующее эту программу, планирует продолжать ее до 2020 г. включительно.

Программа, финансируемая государственным China Development Bank, помогла спасти от банкротства многие строительные компании и поддержала цены на рынке недвижимости, который, по оценке Moody’s Investors Service, обеспечивает треть экономического роста Китая. «Креативность, с которой правительство изобретает все новые способы поддержки рынка жилья, впечатляет. Что также подчеркивает, насколько от этого рынка зависит рост [экономики]», – пишет в отчете Розелия Яо, аналитик пекинской Gavekal Dragonomics.