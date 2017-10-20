Крепкий рубль замедлил рост цен сильнее, чем нужно
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Рост цен в сентябре замедлился до 3% в годовом выражении, но временно: если бы рубль в начале года не укрепился, они выросли бы на 4% – как раз на уровне таргета Центробанка, пишут аналитики регулятора в бюллетене «О чем говорят тренды» (их мнение может не совпадать с официальной позицией Центробанка).
Эффект отложенный, поясняет главный экономист БКС Владимир Тихомиров: национальная валюта перестала укрепляться в апреле, но к тому времени компании снизили цены на импортные контракты – это сказалось сначала на ценах на продовольствие, а затем и на другие товары. По его мнению, повлиял и подавленный потребительский спрос: реальные доходы россиян снижаются и ритейлеры в борьбе за покупателей вынуждены опускать цены. Существенно с уровней, установленных с оглядкой на слабый рубль конца 2014 – начала 2016 г., компании цены не снизили, пишут аналитики Центробанка, поэтому вклад укрепления рубля в замедление инфляции составил всего 1 процентный пункт, а не больше.
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