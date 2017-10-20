У 1 млрд швейцарских франков скоро истечет срок годности

Если у вас есть старые банкноты, имейте в виду: скоро они станут обычными бумажками

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Эта банкнота, введенная в обращение с 1976 г., через два с небольшим года может оказаться ничего не стоящей

Швейцарский франк имеет репутацию одной из самых надежных валют в мире. Однако у номинированных в нем купюр есть одна особенность – они имеют срок годности. У выпущенных в 1970-е гг. банкнот примерно на 1 млрд франков он истечет через пару лет, и они потеряют свою ценность. Хотя правительство страны хочет вмешаться в ситуацию.

Все швейцарские банкноты – номиналом от 10 франков до 1000 франков ($1025) – теряют свою ценность через 20 лет после того, как им на смену в обращение вводятcя новые. У монет этой особенности нет. Такой продолжительный период дает людям достаточно времени на подготовку, хотя само упоминание об истекающем сроке годности валюты противоречит ее репутации как безопасного актива, благодаря которой курс франка рос в последние десятилетия.