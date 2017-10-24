Ужесточение политики ЕЦБ может отразиться на многих рынках

Статья опубликована в № 4435 от 24.10.2017 под заголовком: За ужесточение политики ЕЦБ заплатит даже Африка

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Решение ЕЦБ ужесточить политику может дорого обойтись многим странам (на фото президент ЕЦБ Марио Драги) Jasper Juinen / Bloomberg

Валюты нескольких стран Африки и соседних с еврозоной государств сильно зависят или привязаны к евро. Поэтому их центробанки часто вынуждены повторять действия Европейского центрального банка (ЕЦБ). «Главный фактор для них – курс евро, – говорит валютный стратег Rabobank Петр Матис. – Мы будем пристально следить за реакцией [единой] валюты. Это задаст тон всем этим рынкам».

По прогнозам аналитиков, в четверг ЕЦБ начнет сокращать программу покупки облигаций (60 млрд евро в месяц). От этого может зависеть и то, когда регулятор приступит к повышению процентных ставок. По-видимому, многие страны ждут, чтобы центробанк еврозоны сделал это до них. Во многих странах Восточной Европы ставки по-прежнему находятся на минимальном уровне со времен финансового кризиса. Венгрия и вовсе является единственной развивающейся страной с отрицательными процентными ставками.