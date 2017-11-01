Половина платной трассы Москва – Санкт-Петербург будет построена до лета следующего года
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В Тверской области в обход Торжка (208–258-й км) до конца года будет построен и введен в эксплуатацию участок платной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург, рассказал «Ведомостям» представитель ГК «Автодор». Следующим будет участок в Новгородской области. Дорога с 334-го по 543-й км в обход населенных пунктов Валдай и Крестцы заработает «до начала летнего сезона 2018 г.», сообщил представитель госкомпании.
31 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении платы за проезд по этим участкам. Оба они с разных сторон примкнут к уже действующему участку М11 – 70-километровому объезду Вышнего Волочка. Таким образом, с учетом действующего участка от МКАД до Солнечногорска будет построено более половины трассы.
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