Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: Без инвесторов нет и статуса
Территориям опережающего развития отведут один-два года на привлечение инвесторов
Этого срока на поиск резидентов недостаточно, считают эксперты
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Чтобы сохранить статус особых зон, регионам придется активнее привлекать инвесторов в инфраструктуру
Гусева Евгения /PhotoXpress
О том, что на привлечение резидентов местным властям территорий опережающего развития (ТОР) отведут год или два, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов (цитата по «Интерфаксу»).
Первые ТОР появились в 2015 г. на Дальнем Востоке, а позже и в моногородах. В отличие от особых экономических зон (ОЭЗ) они были созданы под конкретных инвесторов по заявке региона. Чтобы создать ТОР, регион должен получить письменное подтверждение от будущих резидентов об их готовности инвестировать в регион, объясняет партнер Dentons Василий Марков.
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