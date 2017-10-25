Территории опережающего развития на Дальнем Востоке рискуют повторить судьбу особых экономических зон
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На проблемы территорий опережающего развития (ТОР), на которые правительство делает ставку вместо особых экономических зон (ОЭЗ), Счетная палата указала в отчете проверки их эффективности. «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность подтвердили два сотрудника аппарата комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Частично результаты проверки были опубликованы на сайте Счетной палаты.
Первые ТОР появились в 2015 г. на Дальнем Востоке, а позже и в моногородах. В отличие от ОЭЗ они были созданы под конкретных инвесторов по заявке региона. Для них был снижен порог необходимых инвестиций, также инвесторам разрешили создавать ТОР для добычи полезных ископаемых. Но проблемы остались те же, следует из отчета Счетной палаты: бюджетные деньги простаивают, строительство инфраструктуры отстает от плана. Где-то со своими обязанностями не справляются регионы – не оформили землю, не довели средства на строительство. Более чем из 19 млн га земельных участков ТОР в аренду управляющей компании Корпорации развития Дальнего Востока передано менее 1%. Для большей части земельных участков даже не разработаны документы по их планировке. Некоторые проблемы созданы и самим федеральным центром, не прописавшим четкие критерии работы ТОР, указывают аудиторы.
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