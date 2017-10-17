Владимир Путин сохранил субсидии для дальневосточного предприятия «Соллерса» и Mazda
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Президент Владимир Путин поручил профинансировать в 2018 г. программу частичного субсидирования расходов на перевозку произведенных на Дальнем Востоке автомобилей в другие регионы России. Это следует из списка поручений, опубликованных на сайте kremlin.ru. Сумма необходимых субсидий не указана. Речь идет о 1,5 млрд руб. – на уровне этого года, сумму планируется зафиксировать в проекте бюджета на 2018 г., рассказал «Ведомостям» представитель «Соллерса». У компании во Владивостоке есть совместное предприятие «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус», выпускающее Mazda CX5 и Mazda 6. Других серийных производств машин на Дальнем Востоке нет. «В ходе исполнения бюджета будут определены источники финансирования», – сказал представитель Минфина. Его коллега из Минпромторга не ответил.
Сохранение господдержки – одно из условий подписанного в 2016 г. специального инвестиционного контракта на модернизацию производства, обновление модельного ряда и выпуск двигателей на дальневосточной площадке, продолжает представитель «Соллерса». Общая стоимость проекта – около 3 млрд руб. Для его реализации в сентябре СП получило статус резидента территории опережающего развития «Надеждинская».
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