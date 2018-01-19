ЦБ занимал валюту за рубежом под золотовалютные резервы

Последний раз эксперты видели такие объемы больше 10 лет назад

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ЦБ погашает короткие долги Евгений Разумный / Ведомости

Казалось бы, валютные резервы благодаря бюджетному правилу должны накапливаться, но резервные активы в IV квартале 2017 г. впервые за год сократились – на $2,7 млрд, отмечают аналитики «ВТБ капитала», ссылаясь на платежный баланс.

ЦБ в IV квартале в соответствии с бюджетным правилом купил валюты на $6,9 млрд, говорится в их обзоре. Еще $0,6 млрд пришло от российских банков, 2 ноября полностью погасивших долг по валютному репо. Но ЦБ в конце года предоставил банкам $4,5 млрд по валютному свопу – резервы могли сократиться на эту сумму. Таким образом, на балансе должно быть $3 млрд, а вместо этого – сокращение. Куда исчезли $5,7 млрд, задаются вопросом аналитики «ВТБ капитала».

Судя по всему, ЦБ погасил часть накопившейся у него задолженности по репо с нерезидентами – примерно на $5 млрд, предполагает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. В прошлом году ЦБ существенно нарастил краткосрочные ссуды и займы за рубежом: задолженность по коротким займам, привлеченным под залог золотовалютных резервов, за девять месяцев увеличилась с $2,5 млрд до $11,3 млрд. Судя по платежному балансу, ЦБ в IV квартале погасил обязательства перед нерезидентами на $6,7 млрд, говорит руководитель направления ЦМАКПа Олег Солнцев.

ЦБ привлекает валюту на внешнем рынке на короткие сроки, чтобы повысить эффективность управления резервами и доходность, пояснял представитель регулятора, но не уточнял подробностей. Судя по всему, ЦБ заключает короткие сделки с иностранными банками, предполагают аналитики «ВТБ капитала»: в методологическом комментарии он сам на это указывает, а до 2014 г. публиковал информацию о таких сделках. Эти операции в компетенции ЦБ, Минфин к ним отношения не имеет, заявил представитель министерства. Представители МВФ и Банка международных расчетов переадресовали вопросы к ЦБ.

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