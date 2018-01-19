Экономика
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Татьяна Ломская
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: Резервные заработки ЦБ

ЦБ занимал валюту за рубежом под золотовалютные резервы

Последний раз эксперты видели такие объемы больше 10 лет назад

Казалось бы, валютные резервы благодаря бюджетному правилу должны накапливаться, но резервные активы в IV квартале 2017 г. впервые за год сократились – на $2,7 млрд, отмечают аналитики «ВТБ капитала», ссылаясь на платежный баланс.

ЦБ в IV квартале в соответствии с бюджетным правилом купил валюты на $6,9 млрд, говорится в их обзоре. Еще $0,6 млрд пришло от российских банков, 2 ноября полностью погасивших долг по валютному репо. Но ЦБ в конце года предоставил банкам $4,5 млрд по валютному свопу – резервы могли сократиться на эту сумму. Таким образом, на балансе должно быть $3 млрд, а вместо этого – сокращение. Куда исчезли $5,7 млрд, задаются вопросом аналитики «ВТБ капитала».

Судя по всему, ЦБ погасил часть накопившейся у него задолженности по репо с нерезидентами – примерно на $5 млрд, предполагает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. В прошлом году ЦБ существенно нарастил краткосрочные ссуды и займы за рубежом: задолженность по коротким займам, привлеченным под залог золотовалютных резервов, за девять месяцев увеличилась с $2,5 млрд до $11,3 млрд. Судя по платежному балансу, ЦБ в IV квартале погасил обязательства перед нерезидентами на $6,7 млрд, говорит руководитель направления ЦМАКПа Олег Солнцев.

ЦБ привлекает валюту на внешнем рынке на короткие сроки, чтобы повысить эффективность управления резервами и доходность, пояснял представитель регулятора, но не уточнял подробностей. Судя по всему, ЦБ заключает короткие сделки с иностранными банками, предполагают аналитики «ВТБ капитала»: в методологическом комментарии он сам на это указывает, а до 2014 г. публиковал информацию о таких сделках. Эти операции в компетенции ЦБ, Минфин к ним отношения не имеет, заявил представитель министерства. Представители МВФ и Банка международных расчетов переадресовали вопросы к ЦБ.

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