Путин: объем золотовалютных резервов России достиг $407 млрд на фоне низкого госдолга

Объем золотовалютных резервов России достиг $407 млрд на фоне низкого госдолга. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с главами крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций на полях ПМЭФа.

«У нас в начале года было $370 млрд золотовалютных резервов, сейчас уже $407 млрд золотовалютных резервов, и это на фоне достаточно низкого внешнего госдолга, где-то примерно 12-13%», - отметил Путин. По его словам, счет текущих операций России достаточно сбалансированный на данный момент и его состояние улучшается, растут резервные фонды России.

В России сейчас создаются благоприятные условия, «чтобы спокойно работать в России, развивать свой бизнес», добавил он. Власти обращают внимание на позицию страны в мировых рейтингах, отслеживают ситуацию с деловым климатом как в целом по стране, так и в отдельных регионах. «И в целом, скажу скромно, кое-что получается», - сказал он.

Благодаря такой работе в пять раз вырос приток иностранных инвестиций в российскую экономику за 2016 г. - с $6,8 млрд до $33 млрд. «В общем мы наблюдаем хорошую динамику, но, разумеется, этого совершенно недостаточно. Именно поэтому мы собираем вас на подобные мероприятия, чтобы вместе обсудить, что можно сделать еще для обеспечения работы иностранного бизнеса, чтобы ваша работа была эффективной, прибыльной и чтобы это способствовало развитию российской экономики», - обратился президент к участникам встречи.