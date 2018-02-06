Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4502 от 06.02.2018 под заголовком: США движутся к дефициту в $1 трлн

Дефицит бюджета США может превысить $1 трлн

В случае кризиса страна окажется в тяжелой фискальной ситуации

Если не учитывать годы войн и рецессии, дефицит бюджета США может достичь одного из самых высоких уровней. Это, правда, не помешало в декабре провести реформу, предполагающую сильное снижение налогов, а республиканцам и демократам – спорить о повышении расходов. Высокий бюджетный дефицит может привести к дальнейшему росту доходностей казначейских облигаций, предупреждают экономисты.

В 2019 г. дефицит бюджета достигнет 5,7% ВВП, а годовые займы превысят $1,1 трлн, прогнозирует аналитический центр Bipartisan Policy Centerо (BPC). Дефицит будет значительно ниже, чем в годы после великой рецессии или Второй мировой войны, но сопоставим с уровнем после рецессии начала 1980-х гг. при Рональде Рейгане. Отличие в том, что сейчас в США полная занятость, а мировая экономика растет увереннее всего за последние 10 лет. «Такой большой дефицит в мирное время и при устойчивой экономике говорит о безрассудной фискальной политике», – отмечает Шай Акабас из BPC. Если в ближайшие годы произойдет новый финансовый кризис, фискальное положение США будет очень опасным.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике