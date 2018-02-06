Дефицит бюджета США может превысить $1 трлн
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Если не учитывать годы войн и рецессии, дефицит бюджета США может достичь одного из самых высоких уровней. Это, правда, не помешало в декабре провести реформу, предполагающую сильное снижение налогов, а республиканцам и демократам – спорить о повышении расходов. Высокий бюджетный дефицит может привести к дальнейшему росту доходностей казначейских облигаций, предупреждают экономисты.
В 2019 г. дефицит бюджета достигнет 5,7% ВВП, а годовые займы превысят $1,1 трлн, прогнозирует аналитический центр Bipartisan Policy Centerо (BPC). Дефицит будет значительно ниже, чем в годы после великой рецессии или Второй мировой войны, но сопоставим с уровнем после рецессии начала 1980-х гг. при Рональде Рейгане. Отличие в том, что сейчас в США полная занятость, а мировая экономика растет увереннее всего за последние 10 лет. «Такой большой дефицит в мирное время и при устойчивой экономике говорит о безрассудной фискальной политике», – отмечает Шай Акабас из BPC. Если в ближайшие годы произойдет новый финансовый кризис, фискальное положение США будет очень опасным.
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