Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4503 от 07.02.2018 под заголовком: Тормоз для механизма ВЭБа

Фабрика проектного финансирования ВЭБа может превратиться в фабрику рисков

Минфин не устраивает оценка проектов для фабрики и цели, которые ставятся перед ней

Замечания к подготовленному в Минэкономразвития проекту постановления правительства, в котором описан механизм работы фабрики, Минфин направил на прошлой неделе в правительство. «Ведомости» ознакомились с копией письма, о нем же сообщил «Интерфакс». Минфин не устраивает оценка проектов для фабрики и цели, которые ставятся перед ней.

Минэкономразвития рассчитывает, что фабрика заработает в 2018 г. и станет одним из основных способов привлечения инвестиций, что ускорит рост экономики. Но договориться с Минфином не удалось ни в 2017 г., ни пока что в этом году. Тем временем ВЭБ уже зарегистрировал фабрику – ООО «Специализированное общество проектного финансирования «Фабрика проектного финансирования».

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