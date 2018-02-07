Статья опубликована в № 4503 от 07.02.2018 под заголовком: Тормоз для механизма ВЭБа
Фабрика проектного финансирования ВЭБа может превратиться в фабрику рисков
Минфин не устраивает оценка проектов для фабрики и цели, которые ставятся перед ней
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Председатель ВЭБа Сергей Горьков (слева), готов взяться за привлечение дополнительных инвестиций, но министр финансов Антон Силуанов видит в фабрике риски для бюджета
Евгений Разумный / Ведомости
Замечания к подготовленному в Минэкономразвития проекту постановления правительства, в котором описан механизм работы фабрики, Минфин направил на прошлой неделе в правительство. «Ведомости» ознакомились с копией письма, о нем же сообщил «Интерфакс». Минфин не устраивает оценка проектов для фабрики и цели, которые ставятся перед ней.
Минэкономразвития рассчитывает, что фабрика заработает в 2018 г. и станет одним из основных способов привлечения инвестиций, что ускорит рост экономики. Но договориться с Минфином не удалось ни в 2017 г., ни пока что в этом году. Тем временем ВЭБ уже зарегистрировал фабрику – ООО «Специализированное общество проектного финансирования «Фабрика проектного финансирования».
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