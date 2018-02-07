Фабрика проектного финансирования ВЭБа может превратиться в фабрику рисков

Минфин не устраивает оценка проектов для фабрики и цели, которые ставятся перед ней

Статья опубликована в № 4503 от 07.02.2018 под заголовком: Тормоз для механизма ВЭБа

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Председатель ВЭБа Сергей Горьков (слева), готов взяться за привлечение дополнительных инвестиций, но министр финансов Антон Силуанов видит в фабрике риски для бюджета Евгений Разумный / Ведомости

Замечания к подготовленному в Минэкономразвития проекту постановления правительства, в котором описан механизм работы фабрики, Минфин направил на прошлой неделе в правительство. «Ведомости» ознакомились с копией письма, о нем же сообщил «Интерфакс». Минфин не устраивает оценка проектов для фабрики и цели, которые ставятся перед ней.

Минэкономразвития рассчитывает, что фабрика заработает в 2018 г. и станет одним из основных способов привлечения инвестиций, что ускорит рост экономики. Но договориться с Минфином не удалось ни в 2017 г., ни пока что в этом году. Тем временем ВЭБ уже зарегистрировал фабрику – ООО «Специализированное общество проектного финансирования «Фабрика проектного финансирования».

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}