Монополия правообладателей может быть ограничена, особенно в условиях санкций

КС подтвердил законность параллельного импорта в Россию оригинальных товаров Ярослав Чингаев для Ведомостей

Конституционный суд (КС) допустил возможность параллельного импорта в Россию оригинальных товаров, маркированных товарным знаком правообладателя. Об этом говорится в опубликованных 13 февраля материалах суда.

Действующий в России запрет на импорт товаров с размещенными на них товарными знаками без разрешения правообладателей не противоречит Конституции, решил КС. В то же время, отмечает суд, это может дать правообладателю возможность недобросовестно использовать исключительное право, ограничивать ввоз конкретных товаров или завышать цены на российском рынке. «Особую опасность такие действия могут приобретать в связи с применением каким-либо государством санкций против Российской Федерации», – указывает КС.

В случаях недобросовестного поведения правообладателя «должны быть использованы гражданско-правовые институты противодействия злоупотреблению правом», считает КС. В частности, суд может отказать правообладателю в иске полностью или частично.

Нельзя применять одинаковые санкции за параллельный импорт и реализацию контрафактной продукции, указывает КС, кроме случаев, когда убытки от ввоза такого товара и контрафакта сопоставимы. Уничтожать товары, ввезенные в Россию параллельными импортерами, «можно лишь в случае их ненадлежащего качества или в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей», решил суд.

Федеральная антимонопольная служба защищала параллельный импорт – ведомство настаивало, что ввозить такой товар (кроме отдельных случаев) может любой участник рынка. «Либерализация параллельного импорта будет способствовать развитию конкуренции и создаст предпосылки для снижения цен на импортные товары», – говорил руководитель службы Игорь Артемьев.

В 2015 г. служба поддержала правительство, согласившееся прямо разрешить параллельный импорт некоторых товаров – например, лекарств, детских товаров и автозапчастей, однако окончательно решение так и не было принято. В апреле 2017 г. коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила право Евразийского межправительственного совета легализовать параллельный импорт отдельных товаров, но только если все члены союза на это согласятся, однако этого также не произошло.

Среди российских чиновников либерализацию параллельного импорта поддерживал ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он отмечал, что если это произойдет, то поэтапно, не раньше 2018–2020 гг., и только с учетом позиции инвесторов. Инвесторы решение не поддерживают. Параллельный импорт создает больше рисков, чем преимуществ, предупреждала Ассоциация европейского бизнеса: он снизит инвестиционную привлекательность страны и приведет к росту контрафакта.