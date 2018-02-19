Что рост цен на хамон говорит об экономической ситуации в Испании

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Для качественного хамона необходимо, чтобы мясо сушилось минимум три года J. Moreno Picture alliance / Arco Images / ТАСС

Сильный экономический рост позволяет испанцам забыть об одном из самых тяжелых кризисов последних десятилетий и снова тратить деньги на товары, которые еще недавно казались им роскошью. Яркий пример – национальный деликатес хамон, изготавливаемый из особых иберийских свиней. Фермеры сейчас готовы приобретать иберийских поросят на 40% дороже, чем годом ранее. Породистый поросенок весом около 23 кг теперь стоит в среднем 115 евро. «Цены астрономические!» – отмечает торговец свиньями Хосе Мануэль Хименес Лагуна.

Испанская экономика оправилась после того, как из-за обвала местного рынка недвижимости сократилась на 8%, а безработица подскочила до 27%. Экономика, которая после нескольких лет кризиса начала расти в 2014 г., в прошлом году наконец превысила докризисный уровень, а безработица снизилась до 17%. По прогнозам главного экономиста инвестбанка Arcano Group Игнасио де ла Торре, в этом году впервые за шесть лет может быть зафиксирован рост зарплат в частном секторе.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}