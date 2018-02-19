Экономика / Мировая экономика

Что рост цен на хамон говорит об экономической ситуации в Испании

Некоторые сравнивают высокий посткризисный спрос с пузырем
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Сильный экономический рост позволяет испанцам забыть об одном из самых тяжелых кризисов последних десятилетий и снова тратить деньги на товары, которые еще недавно казались им роскошью. Яркий пример – национальный деликатес хамон, изготавливаемый из особых иберийских свиней. Фермеры сейчас готовы приобретать иберийских поросят на 40% дороже, чем годом ранее. Породистый поросенок весом около 23 кг теперь стоит в среднем 115 евро. «Цены астрономические!» – отмечает торговец свиньями Хосе Мануэль Хименес Лагуна.

Испанская экономика оправилась после того, как из-за обвала местного рынка недвижимости сократилась на 8%, а безработица подскочила до 27%. Экономика, которая после нескольких лет кризиса начала расти в 2014 г., в прошлом году наконец превысила докризисный уровень, а безработица снизилась до 17%. По прогнозам главного экономиста инвестбанка Arcano Group Игнасио де ла Торре, в этом году впервые за шесть лет может быть зафиксирован рост зарплат в частном секторе.

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Комментарии  ()
SVD2104
16:43 19.02.2018
"Испанцы приобрели 2,4 млрд. автомобилей". Представил, вздрогнул )
00
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