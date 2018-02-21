Венесуэла привлекла $735 млн в первый день продажи своей криптовалюты

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Безудержная инфляция заставляет венесуэльцев искать альтернативы местной валюте – боливару
Marco Bello / Reuters
Венесуэла собрала заявок на $735 млн за первый день предварительных продаж национальной криптовалюты petro, написал в Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро. Всего власти планируют выпустить около 100 млн токенов petro, из них 82,4 млн поступят в свободную продажу – в ходе частной перепродажи (38,4%) и последующего ICO (44%), следует из «белой книги», официального справочного руководства к petro. Цена petro соответствует цене одного барреля венесуэльской нефти. На обоих этапах государство рассчитывает продавать токены за рекомендуемую цену – $60 штука. Предварительные продажи будут проходить до 19 марта 2018 г., а ICO начнется 20 марта и продолжится, пока весь выпуск не будет распродан.
Правительство рассчитывает привлечь инвестиции из Турции, Катара, США и Европы, приводит Reuters заявление руководителя ведомства по созданию национальной криптовалюты Карлоса Варгаса. Теоретически при нынешних ценах на нефть 100 млн petro позволят привлечь около $6 млрд, писала Financial Times. Это помогло бы Венесуэле выплатить иностранным инвесторам две трети долга по облигациям, которые должны быть погашены в 2018 г.
Для обеспечения криптовалюты уже в конце декабря Венесуэла выделила целое нефтяное месторождение с 5 млрд баррелей нефти, сообщала газета El Nacional.
Государство предполагает, что у национальной криптовалюты будут три основные функции: можно будет менять ее на другие традиционные и криптовалюты, оплачивать ею товары и услуги, а также создавать на ее платформе другие цифровые инструменты, следует из «белой книги» petro. Правда, легитимность рetro сомнительна: Национальная ассамблея, которую контролирует оппозиция Венесуэлы, объявила petro незаконной, писала FT.
Безудержная инфляция заставляет венесуэльцев искать альтернативы местной валюте – боливару. По оценке МВФ, к концу 2018 г. ВВП страны сократится на 15% и будет вдвое меньше, чем в 2013 г., а инфляция достигнет 13 000% в год. Усугубили ситуацию денежные вливания правительства. По данным ЦБ Венесуэлы, предложение боливара выросло в 14 раз за 12 месяцев. Курс доллара на черном рынке теперь равен примерно 236 000 боливаров, что в 80 раз больше, чем в начале 2017 г. В 2013 г. за эти деньги можно было приобрести небольшую квартиру, а сейчас их может не хватить и на салат.
Petro вряд ли поможет Венесуэле решить социальные и экономические проблемы, указывал директор местной консалтинговой компании Ecoanalitica Алехандро Грисанти (его цитировала FT): национальная криптовалюта просто станет еще одним способом брать в долг, чтобы финансировать коррупцию.
В Венесуэле начинается голод
Mariana Bazo / Reuters
Ситуация со снабжением населения Венесуэлы продовольствием и товарами первой необходимости становится все хуже. "Голод – реальный голод – поднимает голову в некоторых регионах страны, которая четыре десятилетия назад входила в число 20 самых богатых в мире", – пишет Bloomberg. По данным компании Datanálisis, в магазинах Каракаса, столицы Венесуэлы, отсутствует 80% товаров повседневного спроса
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Ariana Cubillos / AP
"Ситуация с поставками продовольствия становится критической, и значительная часть населения попросту не находит достаточно еды", – цитирует Financial Times Фила Гансона, старшего аналитика International Crisis Group в Каракасе. На фото: женщина упала в обморок от голода в многочасовой очереди в магазин в Каракасе
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Ariana Cubillos / AP
"Службам безопасности все труднее справляться с беспорядками, возникающими из-за нехватки еды и других товаров повседневного спроса", – отмечает Фил Гансон. Голодные бунты и случаи мародерства происходят все чаще. На фото: 2 июня столкновения жителей Каракаса с бойцами Национальной гвардии недалеко от президентского дворца произошли после того, как ждавшие несколько часов у магазина люди узнали, что направлявшийся в него грузовик с продовольствием не приедет
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Carlos Jasso / Reuters
Социалистическое правительство объясняет проблемы "экономической войной", развязанной правыми силами и бизнесменами при поддержке Вашингтона. "К сожалению, рост напряженности поощряется извне, – заявил в мае департамент информации и печати МИД России. – Никто не вправе навязывать Венесуэле «цветные сценарии» по известным радикальным технологиям. <…> Нахождение реалистичных путей выхода из экономического кризиса <…> возможно только в условиях внутриполитического спокойствия"
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Ariana Cubillos / AP
11 июля президент Николас Мадуро назначил министра обороны Падрино Лопеса (на фото справа) ответственным за выполнение миссии "Суверенное и безопасное снабжение". Она предполагает обеспечение населения сельхозпродукцией, лекарствами и промтоварами, а также наведение порядка во всех сферах экономики
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Manaure Quintero/Bloomberg
Июньское исследование оппонентов правительства в одном из штатов выявило, что треть шестиклассников государственных школ едят один или два раза в день, сообщает Bloomberg. Половина сказали, что на предыдущей неделе по крайней мере раз ложились спать голодными. В стране нет гуманитарного кризиса, заявила министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес Гомес на встрече Организации американских государств в июне. На фото: в одном из домов бедного района Катиа на окраине Каракаса 30 июня
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Carlos Eduardo Ramirez / Reuters
За 20 лет правительство экспроприировало около 1000 частных компаний, отмечает Bloomberg. Оно держит цены на многие базовые товары гораздо ниже себестоимости, лишая бизнес стимула их производить. Около 70% товаров в Венесуэле – импортные или собраны из зарубежных компонентов. Власти экспроприировали завод американского производителя туалетной бумаги и подгузников Kimberly-Clark, после того как 9 июля он остановился его из-за невозможности достать сырье
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Manaure Quintero/Bloomberg
Правительство привлекло к распределению продовольствия так называемые местные комитеты по обеспечению поставок и производства (CLAP), действующие в лояльных ему бедных городских районах. Президент Мадуро наделил их правами распределять 70% продуктов питания в стране. На фото: члены CLAP доставили грузовик с продовольствием в район Катиа в Каракасе 2 июля
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Manaure Quintero/Bloomberg
Комитеты CLAP не делятся едой с противниками режима, утверждают лидеры оппозиции. "У них одна цель – защищать революцию. А кто не с ними или против них – тех они исключают" из обеспечения продовольствием, сказала Bloomberg член парламента от оппозиции Мариела Магалланес. На фото: члены CLAP, одетые в футболки красного революционного цвета, раздают продукты в районе Катия
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GABRIEL BARRERA / EPA / VOSTOCK Photo
Чтобы хоть как-то смягчить кризис, 10 июля власти на 12 часов открыли границу с Колумбией, и 35 000 человек через мост Симона Боливара (на фото) устремились в магазины колумбийского города Кукута. Мадуро закрыл границу в августе 2015 г. в целях борьбы с преступностью и контрабандой. Но в начале июля около 500 венесуэльских женщин, одетых в белое, прошли через границу, чтобы купить еды в магазинах Кукуты
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Ariana Cubillos / AP
Губернатор штата Тачира на границе с Колумбией назвал проход женщин в белом акцией оппозиции с целью посеять хаос. Но затем власти открыли границу не только 10 июля, но и в прошедшие выходные (поначалу сообщалось, что проход в Колумбию будет только в воскресенье)
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Carlos Eduardo Ramirez / Reuters
В выходные на закупки в соседнюю страну сходили около 100 000 венесуэльцев, сообщает BBC. На фото: 17 июля колумбийские полицейские помогают венесуэльцам донести купленные в Кукуте товары до границы