Венесуэла привлекла $735 млн в первый день продажи своей криптовалюты

Безудержная инфляция заставляет венесуэльцев искать альтернативы местной валюте – боливару Marco Bello / Reuters

Венесуэла собрала заявок на $735 млн за первый день предварительных продаж национальной криптовалюты petro, написал в Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро. Всего власти планируют выпустить около 100 млн токенов petro, из них 82,4 млн поступят в свободную продажу – в ходе частной перепродажи (38,4%) и последующего ICO (44%), следует из «белой книги», официального справочного руководства к petro. Цена petro соответствует цене одного барреля венесуэльской нефти. На обоих этапах государство рассчитывает продавать токены за рекомендуемую цену – $60 штука. Предварительные продажи будут проходить до 19 марта 2018 г., а ICO начнется 20 марта и продолжится, пока весь выпуск не будет распродан.

Правительство рассчитывает привлечь инвестиции из Турции, Катара, США и Европы, приводит Reuters заявление руководителя ведомства по созданию национальной криптовалюты Карлоса Варгаса. Теоретически при нынешних ценах на нефть 100 млн petro позволят привлечь около $6 млрд, писала Financial Times. Это помогло бы Венесуэле выплатить иностранным инвесторам две трети долга по облигациям, которые должны быть погашены в 2018 г.

Для обеспечения криптовалюты уже в конце декабря Венесуэла выделила целое нефтяное месторождение с 5 млрд баррелей нефти, сообщала газета El Nacional.

Государство предполагает, что у национальной криптовалюты будут три основные функции: можно будет менять ее на другие традиционные и криптовалюты, оплачивать ею товары и услуги, а также создавать на ее платформе другие цифровые инструменты, следует из «белой книги» petro. Правда, легитимность рetro сомнительна: Национальная ассамблея, которую контролирует оппозиция Венесуэлы, объявила petro незаконной, писала FT.

Безудержная инфляция заставляет венесуэльцев искать альтернативы местной валюте – боливару. По оценке МВФ, к концу 2018 г. ВВП страны сократится на 15% и будет вдвое меньше, чем в 2013 г., а инфляция достигнет 13 000% в год. Усугубили ситуацию денежные вливания правительства. По данным ЦБ Венесуэлы, предложение боливара выросло в 14 раз за 12 месяцев. Курс доллара на черном рынке теперь равен примерно 236 000 боливаров, что в 80 раз больше, чем в начале 2017 г. В 2013 г. за эти деньги можно было приобрести небольшую квартиру, а сейчас их может не хватить и на салат.

Petro вряд ли поможет Венесуэле решить социальные и экономические проблемы, указывал директор местной консалтинговой компании Ecoanalitica Алехандро Грисанти (его цитировала FT): национальная криптовалюта просто станет еще одним способом брать в долг, чтобы финансировать коррупцию.

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