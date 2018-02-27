Почему слабеет доллар

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По данным CFTC, хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы открыли позиции примерно на $8 млрд на ослабление доллара Ron Hudson / YAY / TASS

Доллар сильно ослаб вопреки повышению процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. WSJ Dollar Index, отражающий изменение курса доллара к корзине из 16 валют стран – основных торговых партнеров США, снизился на 11% с конца 2016 г., в том числе на 2,8% в этом году. Чтобы объяснить этот феномен, некоторые аналитики обратили внимание на прошлые периоды ослабления американской валюты.

Нынешнее падение курса доллара удивило многих экспертов, ведь рост процентных ставок ФРС привел к увеличению разницы между доходностями гособлигаций США и Германии. Обычно этот спред – один из главных факторов, влияющих на курс доллара, ведь более высокие доходности гособлигаций способствуют притоку капитала в них. Так, доллар сильно укрепился после 2011 г., когда этот спред и экономика США росли.

Но в последнее время это правило не работает. Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 2,86%, а аналогичных гособлигаций Германии – только 0,66%. Это максимальный спред с начала 2017 г., близкий к историческому рекорду.

Аналитики находят разные объяснения ослаблению американской валюты. Одни считают, что доллар по-прежнему дорог по отношению к другим валютам. Другие говорят, что Европа, Япония и развивающиеся страны будут обгонять США по темпам экономического роста. Третьи указывают на параллели с предыдущими периодами ослабления доллара.

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