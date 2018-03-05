Инвесторы на развивающихся рынках обеспокоены угрозой протекционизма

Одними из самых уязвимых могут оказаться валюты тех развивающихся стран, курс которых ранее в этом году значительно вырос, отмечает стратег Société Générale, например, курс мексиканского песо к доллару Edgard Garrido / Reuters

Увеличение рисков в мировой торговле и экономической неопределенности беспокоит инвесторов на развивающихся рынках, которые еще недавно показывали хороший рост. Так, обещание президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия поспособствовало снижению на прошлой неделе индекса MSCI Emerging Markets (на 2,8%) и ослаблению валют развивающихся стран.

Многие из этих стран зависят от экспорта сырья и других материалов, что делает их уязвимыми перед изменением ситуации на сырьевых рынках. Особенно, если США примут протекционистские меры. Еще одной причиной прекращения в этом году ралли на развивающихся рынках стал рост процентных ставок в США, из-за которого уменьшился спрос на рискованные активы. «Время [нахождения развивающихся рынков] под солнцем подходит к концу, - утверждает Алан Робинсон из RBC Wealth Management. - Очевидно, что неопределенность с торговлей не улучшает ситуацию».

Чистый отток капитала из фондов, инвестирующих на фондовых рынках, в феврале составил $4,5 млрд, по данным Института международных финансов (IIF). Предыдущие 14 месяцев наблюдался чистый приток в них. С начала 2018 г. фондовый индекс MSCI Emerging Markets снизился на 2,12%, а валютный индекс MSCI Emerging Market Currencies – на 1,39%. В предыдущие два года они выросли на 45,86% и 16,04% соответственно.

Отчасти продажа активов на развивающихся рынках связана с тем, что председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл в конце февраля отчитался конгрессу о хороших перспективах американской экономики. После его комментариев некоторые инвесторы были уверены, что ФРС начнет активнее повышать процентные ставки в этом году. В этом случае доходность казначейских облигаций США может вырасти, из-за чего развивающиеся рынки станут менее привлекательными. Так, в Южной Корее, где процентные ставки низкие по сравнению с другими развивающимися странами, курс национальной валюты к доллару опустился на 1,2% в этом году после роста более чем на 13% в 2017 г.

Одними из самых уязвимых могут оказаться валюты тех развивающихся стран, курс которых ранее в этом году значительно вырос, отмечает стратег Société Générale Кит Джукс. Многие из этих стран сильно зависят от экспорта и роста мировой экономики. Например, курс мексиканского песо к доллару вырос на 6,1% с начала года по 23 февраля, но затем на прошлой неделе снизился на 1,4%. Южноафриканский ранд за аналогичные отрезки времени вырос примерно на 7%, а потом потерял 3,1%; российский рубль укрепился на 2,7%, а после ослаб на 1,1%. «Если Дональд Трамп навредит росту мировой экономики, я бы не хотел иметь отношение к таким валютам, как песо или ранд», - отмечает Джукс.

Другой источник беспокойства – Китай, главный потребитель многих видов сырья. Пекин пытается предотвратить возникновение пузырей, например на китайском рынке недвижимости, и это может привести к замедлению его экономики. В феврале индекс производственной активности Китая снизился до минимального уровня за последние 19 месяцев.

Многие инвесторы в долгосрочной перспективе по-прежнему настроены оптимистично. Многие развивающиеся страны увеличили свои валютные резервы, смогли замедлить инфляцию и отказались от привязки национальных валют, что делает их экономику более устойчивой в периоды волатильности на мировых рынках, отмечают они. Кроме того, развивающиеся рынки стали более ликвидными. В 2000 г. на их долю приходилось 2% мирового рынка ценных бумаг с фиксированным доходом, а в 2017 г. - 25%, согласно Insight Investment. «Макроэкономическая картина полностью изменилась», - говорит стратег State Street Global Advisors Гаурав Маллик.

Тем не менее, другие инвесторы находятся начеку. Времена, «когда можно было приобретать любые активы и ни о чем не беспокоиться, прошли», предупреждает Федерико Кауне из UBS Asset Management.

Перевел Алексей Невельский