Рост долга ударит по бюджетам богатых стран
Суверенный долг членов ОЭСР уже превысил $45 трлн
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Кредитные рейтинги многих стран снизились в последние годы из-за увеличения их долга
Adam Hunger / Reuters
Рост суверенного долга представляет «серьезную проблему» для бюджетов развитых стран на фоне роста процентных ставок, предупредила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Если после финансового кризиса низкие ставки помогали им справляться с высоким госдолгом и постоянным бюджетным дефицитом, то в будущем такая «относительно благоприятная» обстановка на финансовых рынках может не сохраниться, отмечает организация.
Общий суверенный долг членов ОЭСР вырос с $25 трлн в 2008 г. до более чем $45 трлн, а среднее отношение долга к ВВП составило 73% в 2017 г. По прогнозам ОЭСР, в этом году ее члены займут на рынках около $10,5 трлн.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}