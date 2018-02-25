Рост долга ударит по бюджетам богатых стран

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Кредитные рейтинги многих стран снизились в последние годы из-за увеличения их долга Adam Hunger / Reuters

Рост суверенного долга представляет «серьезную проблему» для бюджетов развитых стран на фоне роста процентных ставок, предупредила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Если после финансового кризиса низкие ставки помогали им справляться с высоким госдолгом и постоянным бюджетным дефицитом, то в будущем такая «относительно благоприятная» обстановка на финансовых рынках может не сохраниться, отмечает организация.

Общий суверенный долг членов ОЭСР вырос с $25 трлн в 2008 г. до более чем $45 трлн, а среднее отношение долга к ВВП составило 73% в 2017 г. По прогнозам ОЭСР, в этом году ее члены займут на рынках около $10,5 трлн.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}