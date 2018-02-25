Экономика / Мировая экономика

Рост долга ударит по бюджетам богатых стран

Суверенный долг членов ОЭСР уже превысил $45 трлн
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Рост суверенного долга представляет «серьезную проблему» для бюджетов развитых стран на фоне роста процентных ставок, предупредила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Если после финансового кризиса низкие ставки помогали им справляться с высоким госдолгом и постоянным бюджетным дефицитом, то в будущем такая «относительно благоприятная» обстановка на финансовых рынках может не сохраниться, отмечает организация.

Общий суверенный долг членов ОЭСР вырос с $25 трлн в 2008 г. до более чем $45 трлн, а среднее отношение долга к ВВП составило 73% в 2017 г. По прогнозам ОЭСР, в этом году ее члены займут на рынках около $10,5 трлн.

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Комментарии  ()
nodir
06:18 26.02.2018
Ну в чем проблема? Как рефинансировать гос долг или при низких или при высоких ставках? Это не является проблемой. Эмиссия как была, так и будет. Различие только в динамке роста долгов, при низких ставках слабый рост долгов а при высоких ставках бурный.
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