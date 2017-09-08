Мировая экономика

Развивающиеся страны ждет ускорение инфляции

Тренд на ее замедление длится уже 20 лет и может скоро закончиться

Темп инфляции в развивающихся странах снизился с 20% в 1996 г. до рекордно низких 2,5% в июле, по данным JPMorgan Chase. Теперь он лишь на один процентный пункт выше, чем в развитых странах. Однако появляются признаки, что длившийся 20 лет тренд на замедление инфляции на развивающихся рынках скоро может прекратиться.

На этой неделе ряд стран отчитались об ускорении инфляции в августе, в том числе те, у которых она и так была одной из самых высоких. Так, Турция сообщила об ускорении годового темпа до 10,7% с 9,8% в июле. В Мексике он вырос с 6,4 до 6,7%, самого высокого за 18 лет. Ожидается, что в Китае уровень инфляции в августе окажется самым высоким за семь месяцев (данные будут опубликованы в субботу). По прогнозам Capital Economics, Индия во вторник отчитается об ускорении годового темпа роста цен до 3,8% по сравнению с 1,5% в июне и 2,4% в июле.

Вряд ли развивающиеся страны, за исключением Венесуэлы, ждет возвращение в смутные времена неудержимого роста потребительских цен. Но у некоторых специалистов растет уверенность, что тренд на замедление инфляции в них достиг предела. Она ускорится, хоть и останется на низком уровне, считает экономист JPMorgan Джозеф Лаптон: «II квартал был своего рода точкой минимума».

Долгосрочное замедление инфляции в развивающихся странах было вызвано тем, что их экономическая политика становилась более зрелой. Это включает широкое распространение ортодоксальной денежной политики, гибких валютных курсов и снижение дефицита счета текущих операций и бюджета.

В России и Бразилии инфляция до сих пор замедляется. Во время тяжелых рецессий эти две страны проявили готовность повысить процентные ставки, чтобы ограничить рост цен на импортные товары, вызванный ослаблением их валют. В Бразилии инфляция замедлилась с 2,7% в июле до 2,5% в августе, самого низкого уровня с 1998 г. В России за аналогичный период – с 3,9 до 3,3%, минимума со времен распада СССР. Главной причиной замедления инфляции в обеих странах стало снижение цен на продовольствие, но ощущаются и последствия экономического спада. «В России и Бразилии два года рецессии вызвали разрыв между фактическим и потенциальным объемом производства, поэтому их экономики могут расти, не создавая инфляционного давления. Работники потеряли возможность требовать повышения зарплат», - утверждает экономист Capital Economics Уильям Джексон.

Но этот фактор может быть компенсирован ускорением роста цен в довольно большом количестве других стран. Высокая инфляция в Турции вызвана слабостью национальной валюты по отношению к евро и «недостаточно жесткой» денежной политикой Центробанка, отмечает аналитик Nomura Инан Демир. В Индии дополнительный толчок ускорению инфляции, похоже, придал рост цен на овощи из-за проливных дождей. Согласно измеренному FocusEconomics консенсус-прогнозу средний темп инфляции в Индии в следующем году составит 4,7%. Это вдвое выше июльского уровня, хотя Лаптон из JPMorgan считает это нормализацией после периода необычно низкой инфляции.

В Китае темп инфляции в июле составил лишь 1,4%, но FocusEconomics прогнозирует его повышение до 2,2% в следующем году. Отчасти это тоже связано с ускорением роста цен на продовольствие. Как отмечает Джексон из Capital Economics, Китай – одна из нескольких стран, где темп роста цен на еду «значительно снизился в этом году», но возможно, что теперь этот тренд по большей части остался позади и может смениться обратным.

Но аналитики по-прежнему видят возможности для дальнейшего смягчения денежной политики в развивающихся странах, в частности в Латинской Америке. Центробанк Бразилии опустил процентные ставки на 1 процентный пункт до 8,25% в среду. Участники рынка ждут их снижения еще на 1 п. п. в декабре, отмечает Société Générale. Колумбия недавно опустила ставки до 5,25%. Чили, где они снизились с 3,5 до 2,5% в этом году, может еще опустить их в сентябре, прогнозирует Лаптон. То же самое касается Перу, где ставки равны 3,75%. Денежную политику в этом году смягчали ЮАР и Россия, последняя может предпринять новые шаги в этом направлении.

Одна из немногих развивающихся стран, ужесточивших денежную политику, – Чехия. В августе ее Центробанк повысил процентные ставки на 0,2 п. п. до 0,25%. По мнению Лаптона, в следующем году присоединиться к Чехии может Южная Корея.

«Большинство центробанков по-прежнему занимают выжидательную позицию. Не думаю, что кто-либо из них спешит повысить [ставки] со всеми вытекающими отсюда рисками», несмотря на ужесточение денежной политики в США и Канаде, говорит Винь Тинь, стратег Brown Brothers Harriman. По его словам, в прошлом процентные ставки в развивающихся странах однозначно реагировали на изменение ставок в развитых. Но теперь ряд развивающихся стран «экспериментируют», снижая процентные ставки даже на фоне ужесточения политики ФРС, раньше это было «неслыханно», говорит Тинь.

Перевел Алексей Невельский

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