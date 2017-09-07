Аналитики ЦБ увидели риски ускорения инфляции

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ефляция в августе – сентябре – нередкое явление на фоне удешевления плодоовощной продукции, но столь значительное снижение в августе стало сюрпризом для аналитиков Сергей ПОртер / Ведомости

Дефляция в России продолжается – с 29 августа по 4 сентября цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Годовая инфляция после исторического минимума в августе в 3,3% опустилась до 3,2% – существенно ниже таргета Центробанка в 4%.

Дефляция в августе – сентябре – нередкое явление на фоне удешевления плодоовощной продукции, но столь значительное снижение в августе стало сюрпризом для аналитиков. Дефляция в 0,5% – рекорд в современной истории России. Инфляционные ожидания населения на год вперед также достигли минимума за все время наблюдений (с 2010 г.) – 9,5%, в июле было 10,7% (данные «инФОМа»).

Другие страны, перешедшие к инфляционному таргетированию, сталкивались с ситуацией, когда ценовой индекс становился ниже целевого показателя, указывает экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. При такой большой, как в России, доле продовольствия в потребительской корзине и такой чувствительности цен на продовольствие к шокам отклонение на 1 п. п. и даже больше некритично и будет случаться время от времени, говорит он, главное – чтобы реакция ЦБ была своевременной.

Прогноз снижен Аналитики ЦБ ухудшили оценку роста экономики в III квартале – до 0,4–0,5% c 0,6% (к предыдущему кварталу со снятой сезонностью). Основная причина – слабые итоги промышленности в июле – рост на 1,1% после 3,5% в июне (данные Росстата). Заканчивается фаза восстановительного экономического роста, начавшаяся в середине прошлого года после рецессии 2014–2016 гг., пишут аналитики ЦБ.

За август плодоовощная продукция подешевела на 15,5%, овощи продолжат дешеветь и в сентябре – начале октября: к концу августа они были убраны с 26% посевных площадей, пишет департамент исследований и прогнозирования ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (содержащиеся в нем выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией ЦБ). Снижение цен также было связано с ростом импорта из Турции после ослабления продуктового эмбарго, считают аналитики Citi. Но и без учета плодоовощной продукции рост цен недельной корзины товаров и услуг держался возле нуля пять недель подряд, указывают аналитики ЦБ. Свой вклад внесла умеренно жесткая денежно-кредитная политика, уверен Исаков.

Если в оставшиеся месяцы ежемесячный рост цен будет постепенно ускоряться (до 0,5% в декабре), то инфляция на конец года составит 3,5%, прогнозирует Исаков. Прогноз JPMorgan – 3,5–3,6%, «Сбербанк CIB» – 3,4%. Минэкономразвития ожидает инфляцию в этом году 3,5–3,7%, говорил министр экономического развития Максим Орешкин; во вторник он же допустил, что при сохранении текущего курса доллара инфляция может оказаться и ниже 3,5% (цитаты по «Интерфаксу»).

По итогам года инфляция будет находиться вблизи таргета в 4%, заявили во вторник «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ. Но в первом полугодии 2018 г. она может несколько обогнать целевой уровень, предупреждают о рисках аналитики ЦБ в бюллетене. Негативно на инфляции уже в конце этого года может сказаться более низкий, чем в 2016 г., урожай плодоовощной продукции. МВФ ждет восстановления роста цен на продовольствие, что приведет к ускорению инфляции выше 4% в I квартале 2018 г., но отчасти рост цен может быть сдержан снятием оставшихся ограничений на импорт из Турции, считает Исаков. Инфляция может вернуться к уровням выше 4% в первые месяцы 2018 г. из-за эффекта низкой базы, согласны аналитики Промсвязьбанка.

Баланс рисков говорит в пользу продолжения умеренно жесткой политики ЦБ, есть пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии, сказано в бюллетене департамента ЦБ. 28 июля регулятор оставил ставку на уровне 9%, отметив, что есть пространство для ее снижения во втором полугодии. После столь серьезного торможения инфляции большинство аналитиков ждут снижения ставки на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ на 0,5 п. п. либо указывают, что вероятность такого снижения растет.