Дефляция в России в августе составила рекордные 0,5%

В целом продовольственные товары в августе подешевели на 1,8%, при этом цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции не изменились А. Гордеев / Ведомости

Дефляция в России в августе этого года составила рекордные 0,5%. Таковы данные Росстата. В июле инфляция составила 0,1%, в июне - 0,6%, в мае показатель составлял 0,4%, в апреле - 0,3%, в марте - 0,1%, в феврале - 0,2%, в январе - 0,6%.

С января по август текущего года потребительские цены увеличились на 1,8%, говорится в докладе Росстата. В годовом исчислении инфляция в августе существенно удалилась от таргета ЦБ, который был установлен на уровне 4%. Инфляция в августе в годовом выражении снизилась с 3,9% по итогам июля до 3,3%.

Августовская дефляция является рекордной для современной российской истории. До сих пор максимальным было снижение потребительских цен в августе 2003 г. Тогда показатель составлял 0,4%, напоминает «Интерфакс».

Одной из причин дефляции в августе стало резкое удешевление овощей и фруктов - на 15,5% после 8,3% в июле. В целом овощи и фрукты в августе подешевели на 1,8%, при этом цены на другие продовольственные товары существенно не изменились.

«В августе, как и в июле, снижение цен отмечалось на треть наблюдаемых видов продовольственных товаров. Существенное понижающее влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции нового урожая. Так, цены на белокочанную капусту снизились на 42,6%, картофель, морковь, репчатый лук, помидоры - на 26,2-28,5%, свеклу, виноград, бананы - на 15,6-18,6%», - говорится в докладе Росстата.

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,1%. Цены на услуги в отчетном периоде увеличились на 0,4% после значительного скачка в июле на 1,6% (из-за роста тарифов ЖКХ).

В Москве потребительские цены за месяц снизились на 0,7% (с начала года наблюдается рост на 2,7%), в Санкт-Петербурге - на 0,5% (рост на 3,1%). Стоимость минимального месячного набора продуктов питания в среднем по России в конце августа составила 3839,9 руб., что на 5,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (с начала года показатель вырос на 4,1%).

Рубль заметно ускорил рост к доллару на торгах на Московской бирже после публикации данных Росстата о рекордной дефляции. Курс доллара до публикации был на уровне 58,11 руб., после - упал до 57,49 руб., что на 36 коп. ниже уровня закрытия торгов 4 сентября, сообщает ТАСС.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявлял, что инфляция в России по итогам 2017 г. может составить менее 3,5% при сохранении текущего обменного курса рубля.