Дефляция в России стала рекордной за 10 лет

С августа цены снизились на 0,4%, с начала года – выросли на 1,9% Денис Гришкин / Ведомости

За неделю с 22 по 28 августа потребительские цены в России упали на 0,2%, говорится в сообщении Росстата. Первые три недели августа цены снижались по 0,1%, а с 15 по 21 августа не изменились.

С начала августа цены снизились на 0,4%, с начала года – выросли на 1,9%. Цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились в среднем на 3%, цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

Инфляция, таким образом, продолжила бить рекорды: за первые три недели августа в годовом выражении она замедлилась до минимума – 3,7%; целевой ориентир Центробанка в 4% инфляция прошла еще в июле. Первые три недели августа цены снижались по 0,1% и только за неделю с 15 по 21 августа не изменились.

В августе из-за снижения стоимости овощей и фруктов Росстат нередко фиксирует дефляцию, однако такого недельного снижения не наблюдалось минимум десятилетие. В последний раз в августе 2003 г. потребительские цены снижались на 0,4% и в одну из недель дефляция могла составить 0,2%, однако тогда Росстат публиковал только месячные данные, отмечает «Интерфакс».

За весь август 2017 г. инфляция может опуститься еще ниже – до 3,3–3,6%, указывало Минэкономразвития. По оценкам министерства, потенциал снижения цен на овощи и фрукты еще не исчерпан и достигает 15%. За август – сентябрь 2017 г. это может внести дополнительный вклад в накопленную инфляцию – около минус 0,6 процентного пункта, ждет Минэкономразвития.