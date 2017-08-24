Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: Инфляция все дальше от цели
Инфляция продолжает опускаться ниже заданного ЦБ целевого уровня в 4%
Возможно, ЦБ придется сильнее уменьшить ставку в сентябре
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На июльской динамике сказалось прежде всего замедление роста цен на фрукты и овощи после подорожания на 8,3% в июне
Е. Разумный / Ведомости
Инфляция продолжает бить рекорды – за первые три недели августа в годовом выражении она замедлилась до минимума – 3,7%; целевой ориентир Центробанка в 4% инфляция прошла еще в июле, составив 3,9% (см. график). Первые три недели августа цены снижались по 0,1% и только за неделю с 15 по 21 августа не изменились, сообщил Росстат.
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