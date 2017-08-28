Минэкономразвития сообщило о резком замедлении роста экономики в июле

Министерство считает, что это не смена тренда, а сокращение занятости говорит о росте производительности труда

По информации министерства, вклад в замедление роста по сравнению с показателями апреля – июня внесла более слабая динамика сельского хозяйства, промышленности и торговли Максим Стулов / Ведомости

Темпы годового роста ВВП России в июле замедлились до 1,5% против 2,9% в июне. Об этом говорится в опубликованном Минэкономразвития России мониторинге «Картина экономики».

По мнению министерства, такая динамика прогнозировалась и не говорит о смене позитивного тренда. «С апреля текущего года сформировалась тенденция к сокращению численности занятого населения, что в условиях экономического роста свидетельствует об увеличении производительности труда», - отмечается в отчете.

Ухудшение годовой динамики ВВП сильнее всего проявилось в обрабатывающей промышленности, незначительное замедление отмечено в добыче полезных ископаемых, электроэнергетике и водоснабжении. Более слабой оказалась динамика сельского хозяйства, промышленности, торговли, которая была отчасти компенсирована увеличением темпов роста в строительстве.

В последующие месяцы министерство ожидает нормализацию производственной активности по мере исчерпания действия временных факторов. Темп роста индекса промышленного производства в июле снизился до 1,1% год к году после уверенного роста в апреле - июне (3,8% год к году).

Разовый рост

О том, что российская экономика может замедлиться, недавно предупреждал Центробанк. В комментарии Банка России по экономике говорилось, что из-за сильных результатов первого полугодия, достигнутых за счет восстановления потребительской и инвестиционной активности, а также роста запасов ЦБ улучшил оценки роста ВВП в III квартале (с 1,5–1,8 до 1,7–2,2%). Во II квартале 2017 г. экономика выросла сразу на 2,5% (максимум с IV квартала 2013 г.).

По расчетам ЦБ, рывок экономики во II квартале был в значительной мере разовым. Поддержали экономику восстановление потребительской и инвестиционной активности, а также рост запасов. Но инвестиции показали стремительный рост (на 4,8% в первом полугодии) благодаря строительству моста через Керченский пролив и газопровода «Сила Сибири». Запасы же росли на фоне укрепления рубля, когда компании активно закупали продукцию, ожидая роста спроса.

Банк России прогнозирует, что в III–IV кварталах текущего года экономика продолжит восстанавливаться, но медленнее, чем в первом полугодии. Уже в июле активный рост производства инвестиционных товаров сменился спадом – его поддерживали временные факторы, в том числе госзаказ. В секторах, которые не были поддержаны госзаказом и временными факторами, отмечает ЦБ, инвестиции выросли всего на 0,4%, а в обрабатывающей отрасли и сельском хозяйстве даже снизились – на 6,7 и 7% соответственно.