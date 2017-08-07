Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Инфляция пробилась ниже цели

Инфляция преподнесла сюрприз Центробанку

В июле она впервые оказалась ниже заданного им целевого уровня в 4%
  • Татьяна Ломская,
  • Елизавета Базанова,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости

В июле инфляция в годовом выражении замедлилась до пятилетнего минимума в 3,9%, пробив заданный Центробанком таргет в 4%. Базовая инфляция, не учитывающая наиболее волатильные компоненты, снизилась до исторического минимума в 3,3% с 3,5% в июне (см. графики).

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