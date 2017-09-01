Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Режим экономии для экономики

Воспользоваться преимуществами низкой инфляции мешает государство

Бизнесу нужно экономить на издержках и повышать эффективность

Инфляция – бич российской экономики: она съедает сбережения, создает дефицит длинных денег, делает инвестиции рискованными, затрудняет преодоление бедности и ведет к росту социальной напряженности, перечисляли авторы «Стратегии-2020», призывая Центробанк перейти к ее таргетированию. В 2012 г. регулятор поставил для себя ориентир – достичь инфляции в 4% к 2015 г. Первая попытка не удалась – помешал спад цен на нефть в 2014–2015 гг., который привел к девальвации рубля и всплеску инфляции, пик которой пришелся на март 2015 г. – 16,9% в годовом выражении. В конце 2014 г. ЦБ объявил о переходе с 2015 г. к таргетированию инфляции, отказавшись от привязки курса рубля к стоимости евро-долларовой корзины и отпустив его в свободное плавание. А новой целью стало снижение инфляции до 4% к концу 2017 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике