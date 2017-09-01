Воспользоваться преимуществами низкой инфляции мешает государство

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Прятать неэффективность бизнеса за ростом цен будет все сложнее, но возможности бизнеса повышать эффективность ограничены – само государство мешает ему Евгений Разумный / Ведомости

Инфляция – бич российской экономики: она съедает сбережения, создает дефицит длинных денег, делает инвестиции рискованными, затрудняет преодоление бедности и ведет к росту социальной напряженности, перечисляли авторы «Стратегии-2020», призывая Центробанк перейти к ее таргетированию. В 2012 г. регулятор поставил для себя ориентир – достичь инфляции в 4% к 2015 г. Первая попытка не удалась – помешал спад цен на нефть в 2014–2015 гг., который привел к девальвации рубля и всплеску инфляции, пик которой пришелся на март 2015 г. – 16,9% в годовом выражении. В конце 2014 г. ЦБ объявил о переходе с 2015 г. к таргетированию инфляции, отказавшись от привязки курса рубля к стоимости евро-долларовой корзины и отпустив его в свободное плавание. А новой целью стало снижение инфляции до 4% к концу 2017 г.